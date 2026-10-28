Ca Mau aprueba proyecto de energía eólica de 154,8 millones de dólares

Ca Mau, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia de Ca Mau aprobaron el proyecto eólico Ngoc Hien - Tam Giang Tay con una inversión total de casi 154,8 millones de dólares, según informó la Oficina del Comité Popular provincial.

De acuerdo con los funcionarios del Departamento de Industria y Comercio de Ca Mau, el proyecto ocupará una superficie de 11,75 hectáreas y contará con 12 aerogeneradores, cada uno con una capacidad aproximada de 8,5 MW.

Las obras incluirán una red de cables subterráneos de 35 kV para conectar los aerogeneradores y una línea eléctrica de 35 kV que enlazará con una subestación de 220 kV. También se construirán vías de acceso a la zona de gestión y operación, una subestación de 220 kV con una capacidad de 125 MVA y una línea de transmisión de 220 kV de unos 24 kilómetros. El plazo de ejecución será de 36 meses a partir de la fecha de aprobación de inversión.

Para garantizar que el proyecto avance según lo previsto, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Huynh Chi Nguyen, encargó al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente coordinarse con los organismos pertinentes para orientar los procedimientos relativos a la asignación y el arrendamiento de terrenos, la concesión de zonas marítimas y la protección medioambiental.

Los departamentos y organismos competentes serán responsables de la gestión pública, la inspección, la supervisión y la resolución de los asuntos que surjan dentro de sus atribuciones.

Las autoridades provinciales señalaron que el proyecto tendrá una vigencia de 50 años a partir de la fecha de aprobación de inversión y podrá acogerse a los incentivos y ayudas previstos por la legislación vigente, si corresponde.

Actualmente, Ca Mau está acelerando el desarrollo de las energías renovables, especialmente la energía eólica marina y costera. La provincia busca que estos proyectos contribuyan al suministro de electricidad a la red nacional, refuercen la seguridad energética, abran perspectivas para la exportación de energía e impulsen el crecimiento económico local.

El subdirector del Departamento provincial de Industria y Comercio, To Minh Duong, informó que la localidad está desarrollando 34 proyectos eólicos, con una capacidad total de 2.309 MW. De ellos, 18 proyectos, con una capacidad conjunta de 1.256 MW, ya han recibido la aprobación de inversión.

Se prevé que, entre ahora y finales de 2026, entren en funcionamiento otros tres proyectos, con una capacidad total de 300 MW. Asimismo, se iniciarán las obras de 11 proyectos eólicos, que suman 744 MW, y se aprobarán las inversiones y seleccionarán los inversores para otros 22 proyectos, con una capacidad total de 1.393 MW./.