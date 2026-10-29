VEFTA abre nuevas oportunidades para cooperación en alta tecnología e innovación en Vietnam

Hanoi (VNA) - El Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (VEFTA), firmado el 18 de octubre de 2026, abre nuevas oportunidades para atraer inversiones de alta calidad, acceder a tecnologías avanzadas e impulsar la innovación.



La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) está integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, países que cuentan con ventajas en tecnología, investigación y desarrollo (I+D), finanzas e industrias especializadas. Suiza destaca en los sectores farmacéutico, biotecnológico y de ingeniería de precisión; Noruega, en tecnología marítima, energías limpias y acuicultura; Islandia, en tecnología geotérmica y procesamiento de productos pesqueros; mientras que Liechtenstein se especializa en fabricación de alta precisión.



Estas fortalezas son complementarias a las necesidades de desarrollo de Vietnam en los ámbitos de la industria de alta tecnología, las industrias auxiliares, la energía, la economía marítima y el procesamiento de productos con mayor valor añadido.



Según el profesor asociado y doctor Dao Ngoc Tien, vicerrector de la Universidad de Comercio Exterior de Vietnam, el valor a largo plazo de VEFTA no reside únicamente en la reducción de los aranceles, sino también en los compromisos relativos a la inversión, la propiedad intelectual, la cooperación y el fortalecimiento de capacidades. Estos compromisos establecen un marco favorable para que las empresas de ambas partes amplíen sus inversiones, transfieran tecnología, protejan sus activos intelectuales y promuevan la comercialización de los resultados de la investigación.



Asimismo, el calendario de reducción arancelaria para las máquinas, los equipos, los productos químicos y las materias primas procedentes de los países de la EFTA podría facilitar a las empresas vietnamitas el acceso a insumos de alta calidad en condiciones de costes más favorables. No obstante, los beneficios serán mayores si la adquisición de equipos va acompañada de la formación de recursos humanos, la mejora de los procesos productivos y el fortalecimiento de la capacidad para dominar las tecnologías.



En materia de inversión, a finales de 2025, Suiza contaba con 234 proyectos en Vietnam, con un capital registrado superior a los 2,4 mil millones de dólares, mientras que Noruega tenía 62 proyectos, con una inversión de más de 201 millones de dólares.



Por su parte, el profesor asociado y doctor Ngo Tri Long considera que el valor estratégico de VEFTA también radica en su capacidad para atraer capital, tecnología y conocimientos de gestión de alta calidad. Por ello, la eficacia de las inversiones no debe medirse únicamente por el volumen de capital registrado, sino también por el grado de transferencia tecnológica, el desarrollo de proveedores nacionales y la formación de trabajadores cualificados.



Estas oportunidades están en consonancia con la Resolución No. 57-NQ/TW, que identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales para desarrollar las fuerzas productivas modernas. El documento establece como objetivos para 2030 destinar a investigación y desarrollo el equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB), lograr que más del 40% de las empresas realicen actividades de innovación y elevar al menos al 50% la proporción de productos de alta tecnología en el valor total de las exportaciones de mercancías.



La Resolución también subraya la necesidad de reforzar la cooperación científica y tecnológica con países avanzados, así como de mejorar las capacidades nacionales y promover la transferencia de tecnología mediante acuerdos internacionales.



En este contexto, VEFTA podría abrir nuevas vías de acceso a los recursos tecnológicos de los países miembros de la EFTA. Sin embargo, el tratado únicamente establece un marco favorable y la transferencia de tecnología no se producirá automáticamente.



Según Nguyen Minh Khoi, máster e investigador del Instituto Tony Blair para el Cambio Global, Vietnam debe promover activamente los vínculos entre las empresas, los institutos de investigación, las universidades y los socios tecnológicos de la EFTA, así como impulsar programas de I+D, empresas conjuntas, cooperación productiva y comercialización de tecnologías.



También es necesario priorizar la captación de proyectos que incluyan actividades de investigación en Vietnam y estén vinculados a la formación de personal altamente cualificado, el desarrollo de las industrias auxiliares y la transferencia de conocimientos.



El fortalecimiento de la capacidad de las empresas para absorber tecnología constituye otro requisito fundamental. Según Dao Ngoc Tien, las empresas vietnamitas deben buscar activamente socios en los sectores farmacéutico, de ingeniería de precisión, energías renovables, acuicultura y procesamiento de productos pesqueros. El cumplimiento de los estrictos requisitos técnicos del mercado de la EFTA también puede incentivar la modernización de los procesos productivos, la mejora de la gestión de la calidad y el fortalecimiento de la competitividad.



VEFTA amplía el marco de cooperación de Vietnam con economías que poseen sólidas capacidades tecnológicas y de innovación. Si se aprovecha eficazmente, el acuerdo no solo contribuirá a impulsar el comercio y atraer inversiones, sino también a cumplir los objetivos de la Resolución No. 57-NQ/TW, ayudando a Vietnam a avanzar gradualmente desde la adopción de tecnologías hacia su dominio y desarrollo, y mejorar su posición en las cadenas de valor mundiales./.

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