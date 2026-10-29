Vietnam busca resolver obstáculos operativos de Centro Financiero Internacional

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang, presidente del Consejo Ejecutivo del Centro Financiero Internacional, se reunió con miembros del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) y potenciales inversores para resolver los obstáculos que dificultan su funcionamiento.

Durante la reunión, celebrada la víspera al margen del Foro Económico de Otoño 2026, las empresas señalaron dificultades relacionadas con las cuentas bancarias, los pagos y las transferencias internacionales de capital debido a la ausencia de bancos miembros del centro.

También plantearon propuestas sobre políticas fiscales, fondos de inversión y gestión de activos. Ese mismo día, el VIFC-HCMC anunció sus primeros diez miembros, principalmente sociedades holding, dedicadas a mantener y gestionar participaciones en otras empresas.

Pham Quoc Thanh, vicepresidente del Consejo de Administración de HDBank y representante del Grupo Sovico, propuso ajustar los requisitos para la concesión de licencias bancarias a las condiciones reales, especialmente los criterios relativos a las sanciones administrativas de los propietarios y la evaluación de los altos directivos extranjeros.

También sugirió permitir a los bancos miembros poner a prueba servicios de banca de inversión, como la asesoría en fusiones y adquisiciones (M&A) y la reestructuración empresarial, así como desarrollar la financiación aeronáutica.

Por su parte, REE Energy Finance señaló que la captación de financiación a largo plazo para proyectos energéticos se ve dificultada por los elevados tipos de interés, las fluctuaciones cambiarias y la necesidad de estabilidad normativa.

Tras escuchar las mencionadas opiniones, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang instó al VIFC-HCMC a pasar rápidamente de la creación de su estructura organizativa a un funcionamiento efectivo, de la captación de miembros al desarrollo del mercado y de los compromisos de inversión a las operaciones reales.

El viceprimer ministro pidió a la entidad gestora del centro que coordine con sus miembros la selección de operaciones que puedan ejecutarse a corto plazo, con el objetivo de firmar y realizar las primeras transacciones en noviembre de 2026.

Cada operación deberá definir claramente las partes involucradas, el plan de financiación, la estructura de la transacción, los requisitos legales y los obstáculos que deban resolverse.

Por otro lado, subrayó que todas las operaciones deben cumplir los requisitos de concesión de licencias, seguridad financiera, gestión de divisas, prevención del blanqueo de capitales y protección de los inversores.

Los ministerios y organismos competentes deberán resolver con urgencia las dificultades relacionadas con las cuentas bancarias, los servicios bancarios, los pagos, los impuestos, los fondos de inversión y la gestión de activos.

Se pidió al Banco Estatal de Vietnam que coordine la elaboración de directrices sobre expedientes, procedimientos y condiciones para la concesión de licencias, con el objetivo de contar con un banco miembro oficial durante noviembre de 2026.

Las propuestas institucionales deberán clasificarse según correspondan a las competencias previstas en la normativa vigente, requieran orientaciones adicionales o exijan modificar disposiciones legales.

La eliminación de obstáculos deberá respetar las competencias correspondientes, agilizar los procedimientos y evitar vacíos regulatorios o riesgos para la seguridad del sistema financiero.

A largo plazo, el VIFC-HCMC deberá convertirse en un centro de organización del mercado, desarrollo de productos y conexión y asignación eficiente de capital nacional e internacional.

Según Nguyen Van Thang, el desarrollo de canales de financiación distintos del crédito bancario contribuirá a reducir la presión sobre los bancos comerciales.

El centro deberá construir un ecosistema integrado de servicios y mejorar el marco institucional, las infraestructuras tecnológicas, los mecanismos de resolución de controversias, la capacidad de supervisión y la formación de recursos humanos./.