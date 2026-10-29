Empresa vietnamita exporta primer cargamento de transformadores a Filipinas

Quang Ninh (VNA) - La empresa de Equipos Eléctricos de Cam Pha exportó el 28 de octubre su primer cargamento de transformadores a Filipinas, un paso adelante en la expansión internacional de los fabricantes industriales de Quang Ninh.



El envío, valorado en más de 700.000 dólares, incluye transformadores de distribución de 69 kV a 13,8 kV. Los equipos fueron suministrados a la Compañía de Electricidad e Iluminación de Cotabato, filial del grupo filipino Aboitiz Power, para su utilización en la red eléctrica del país.



La empresa prevé realizar nuevas exportaciones a Filipinas por un valor de entre 5 y 10 millones de dólares en 2027.



Según Vu Son Tung, miembro del Consejo de Administración de la compañía, tras concretar esta primera exportación, la empresa busca ampliar su cartera de clientes en el mercado filipino. Su objetivo es que las ventas al exterior representen el 30% de sus ingresos totales para 2030.



Para facilitar las operaciones empresariales, las autoridades competentes de Quang Ninh trabajaron en la agilización de los trámites administrativos y en la formalización de los procedimientos de exportación necesarios para este envío.



A su vez, Phung Thi Nguyen Hanh, jefa del equipo de aduanas del puerto de Cam Pha, dependiente de la Subdirección de Aduanas de la Región VIII, indicó que, pese a tratarse de la primera declaración aduanera de la empresa, el procedimiento se completó con rapidez.



Se espera que estas primeras exportaciones contribuyan al crecimiento industrial y económico de Quang Ninh y, al mismo tiempo, refuercen la capacidad de producción y el desarrollo de la industria auxiliar de las empresas locales para acceder a los mercados internacionales./.

VNA