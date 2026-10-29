Estados Unidos celebra la adhesión de Vietnam a los Acuerdos de Artemis sobre exploración espacial

Washington (VNA) - Estados Unidos ha acogido con satisfacción la adhesión de Vietnam a los Acuerdos de Artemis sobre exploración espacial, al considerar que este paso amplía la Asociación Estratégica Integral entre ambos países a un nuevo ámbito de cooperación.



La exploración espacial está entrando en una nueva era de descubrimientos y oportunidades, en la que cobra cada vez más importancia para el progreso científico, el crecimiento económico y el desarrollo de las tecnologías que marcarán el futuro, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado emitido el 28 de octubre.



Como 78.º signatario de los acuerdos, Vietnam se incorpora a una coalición cada vez más amplia de países comprometidos con una política espacial que impulse los descubrimientos y la innovación mediante la exploración y el uso del espacio de forma segura, transparente y responsable.



Vietnam contribuirá a materializar estos principios comunes como socio comprometido con el uso pacífico y la cooperación en el espacio.



Según el Departamento de Estado estadounidense, la adhesión de Vietnam abre una nueva etapa en la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Forjada a lo largo de más de 30 años de cooperación, esta relación abarca ámbitos como la defensa, la economía, la aplicación de la ley, la superación de las secuelas de la guerra y la cooperación tecnológica, además de contribuir a promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en un Indo-Pacífico libre y abierto.



Estados Unidos y otros siete países establecieron los Acuerdos de Artemis en 2020 como un conjunto de principios prácticos para orientar la exploración espacial responsable. El Departamento de Estado y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) encabezan los esfuerzos estadounidenses para promover y aplicar estos acuerdos.



La ceremonia de firma de los Acuerdos de Artemis se celebró en la mañana del 28 de octubre, en el marco de la Semana Digital Internacional de Vietnam 2026, en la provincia norteña de Quang Ninh. El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, representó a Vietnam en el acto y recibió el documento de manos de la embajadora de Estados Unidos, Jennifer Wicks./.

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