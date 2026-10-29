Vietnam y comunidad internacional piden el fin del bloqueo contra Cuba

Nueva York (VNA) - Vietnam reiteró su llamamiento a poner fin inmediata, total e incondicionalmente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, incluidas las medidas de alcance extraterritorial, durante el debate anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), celebrado los días 27 y 28 de octubre en Nueva York.



Al intervenir en la sesión dedicada al tema “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, el ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, reafirmó la postura consecuente de su país en apoyo al levantamiento de estas medidas.



El representante vietnamita expresó su preocupación por las crecientes dificultades que afronta el pueblo cubano, especialmente debido a las restricciones al suministro de energía, que afectan al funcionamiento de hospitales, escuelas, sistemas de abastecimiento de agua, producción de alimentos y transporte, además de obstaculizar las actividades de asistencia humanitaria.



Subrayó la necesidad de respetar la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la independencia política, el derecho a la autodeterminación y el derecho del pueblo cubano a elegir su propio camino de desarrollo, sin injerencias ni coerciones externas.



Asimismo, destacó que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los medios diplomáticos pacíficos, sobre la base del respeto mutuo y de conformidad con la Carta de la ONU y el derecho internacional.



En consonancia con la posición expresada por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la nación, To Lam, durante el debate general de alto nivel del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2026, Vietnam volvió a pedir el levantamiento de las medidas de bloqueo, sanciones y restricciones al suministro de energía contra Cuba, así como la exclusión de la isla de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.



Al reafirmar la amistad tradicional y la solidaridad inquebrantable entre Vietnam y Cuba, Hai Luu destacó que Vietnam siempre valora el valioso apoyo que la isla ha brindado al país indochino en las etapas difíciles de su historia.



Vietnam seguirá al lado de Cuba y promoverá iniciativas de cooperación práctica, especialmente en materia de seguridad alimentaria, mediante el apoyo a la producción de arroz y maíz, así como al desarrollo de la acuicultura, con el objetivo de ayudar al país caribeño a superar las dificultades y estabilizar las condiciones de vida de su población.



Vietnam también instó a los Estados miembros, al sistema de las Naciones Unidas y a los socios internacionales a mantener su apoyo a Cuba para que pueda afrontar los desafíos actuales y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Al término de la sesión, la Asamblea General de la ONU sometió a votación y aprobó la resolución anual que pide poner fin al bloqueo contra Cuba. Presentada por primera vez ante la Asamblea General en 1992, la resolución reafirma los principios de igualdad soberana de los Estados, no injerencia en sus asuntos internos y libertad del comercio y de la navegación internacionales. También exhorta a los países a no promulgar ni aplicar medidas de bloqueo incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional./.

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