Vietnam impulsa cooperación en defensa con socios internacionales

Hanoi (VNA) - En el marco de su participación en la 20.ª Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM-20) y la 13.ª ADMM+, celebradas en Cebú, Filipinas, el general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, mantuvo reuniones bilaterales con el secretario de Guerra de Estados Unidos y los ministros de Defensa de Australia, Japón y Filipinas.

Durante su encuentro con el secretario de Guerra Pete Hegseth, el general Phan Van Giang expresó su deseo de que Estados Unidos continúe apoyando la ampliación de los proyectos de asistencia a las personas con discapacidad afectadas por el agente naranja y cumpla su compromiso de aportar 130 millones de dólares adicionales al proyecto de descontaminación por dioxina en el aeropuerto de Bien Hoa, sobre la base del Acuerdo de Proyecto de Alcance Limitado (LSPA), firmado el 23 de septiembre.

Vietnam espera que Estados Unidos coopere y preste apoyo para que, antes de 2045, el país haya limpiado prácticamente todas las zonas contaminadas por minas, municiones y explosivos remanentes de la guerra, agregó.

Ambas partes valoraron positivamente el desarrollo de la cooperación bilateral en defensa, especialmente en diálogo, consultas, industria de defensa, medicina militar y, en particular, la superación de las consecuencias de la guerra.

Asimismo, intercambiaron información y objetos de guerra, contribuyendo a impulsar la “Campaña de 500 días y noches para intensificar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires”.

Acordaron seguir promoviendo la cooperación en defensa de acuerdo con las necesidades, capacidades e intereses de cada país, y el viceprimer ministro Phan Van Giang valoró la decisión de Estados Unidos de presentar numerosos equipos militares modernos en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista del 10 al 13 de diciembre de 2026 en Hanoi.

El general Phan Van Giang y Richard Marles, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia (Foto: baoqdnd.vn)

En la reunión entre Phan Van Giang y Richard Marles, viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, ambas partes destacaron los avances de la cooperación bilateral, especialmente en intercambio de delegaciones, diálogo, mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, medicina militar, cooperación naval e intercambio de experiencias.

El subjefe del Gobierno vietnamita agradeció a Australia que continúe enviando aviones para transportar el Hospital de Campaña de Nivel 2 Número 8 de Vietnam a la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur.

Ambas partes acordaron seguir ejecutando los acuerdos alcanzados, con especial atención al intercambio de delegaciones, la cooperación naval, las operaciones de búsqueda y rescate y la superación de las consecuencias de la guerra.

La parte vietnamita también manifestó el deseo de recibir expertos australianos para intercambiar experiencias en la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires.

El general Phan Van Giang y el ministro de Defensa de Japón, Koizumi Shinjiro (Foto: qdnd.vn)

En la reunión con el ministro de Defensa de Japón, Koizumi Shinjiro, ambas partes destacaron la profundización y eficacia de las relaciones bilaterales, en consonancia con la Asociación Estratégica Integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.

Igualmente, apreciaron los avances de la cooperación entre la ASEAN y Japón en defensa, sobre la base de la Visión de Vientián 2.0 y la iniciativa japonesa JASMINE. Entre las actividades destacan la formación a bordo de buques de guerra, la capacitación de oficiales de aviación militar, la cooperación en ciberseguridad y el fortalecimiento de capacidades.

El general Phan Van Giang y el ministro de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro (Foto: qdnd.vn)

Durante el encuentro con el ministro de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro, el general Phan Van Giang propuso seguir ejecutando eficazmente los acuerdos alcanzados y ampliar la cooperación en logística, búsqueda y rescate, industria de defensa, formación de recursos humanos, ciberseguridad y seguridad marítima.

Durante los últimos tiempos, las dos partes han intensificado la cooperación mediante el intercambio de delegaciones, la colaboración entre las distintas ramas de las fuerzas armadas, el diálogo, la seguridad marítima, la formación, la medicina militar, los intercambios entre jóvenes oficiales, la asistencia humanitaria, la ayuda en casos de desastre y las operaciones de búsqueda y rescate.

En todas las reuniones, el general Phan Van Giang invitó a los dirigentes del Departamento de Guerra de Estados Unidos y de los ministerios de Defensa de Australia, Japón y Filipinas a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam. Asimismo, dio la bienvenida a las empresas de defensa de estos países para que expongan sus productos en el evento./.