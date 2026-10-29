Hanoi aprueba 20 resoluciones para impulsar el desarrollo urbano

Hanoi (VNA) - El Consejo Popular de Hanoi del mandato 2026-2031 aprobó recientemente 20 resoluciones durante su séptima reunión, centradas en la gestión urbana, la inversión pública, el desarrollo de infraestructuras y la protección social.

Dos resoluciones relativas a los mecanismos para el desarrollo del ferrocarril urbano y la aplicación de la Resolución No. 171 de la Asamblea Nacional fueron aplazadas y se prevé que vuelvan a presentarse a principios de noviembre de 2026.

Durante una sesión de trabajo efectuada la víspera, el Consejo Popular aprobó un mecanismo especial para resolver los problemas pendientes e infracciones detectadas en 12 obras y proyectos relacionados con el Grupo Muong Thanh.

La ciudad elaborará un plan correctivo específico para cada proyecto, en el que se determinarán las superficies que podrán mantenerse bajo determinadas condiciones y los elementos que deberán ser objeto de medidas correctivas.

En cuanto al proyecto de renovación, mejora y reconstrucción del espacio urbano alrededor del lago Hoan Kiem, la ciudad exige preservar los valores históricos del entorno urbano, mejorar los espacios públicos y garantizar los derechos de los residentes afectados.

En materia de inversión pública, el Consejo Popular aprobó la inversión en un complejo de instalaciones polivalentes para entrenamiento y competición deportiva en My Dinh, con una inversión preliminar superior a 2,53 billones de dongs (97 millones de dólares), financiada con el presupuesto municipal. El proyecto está previsto para el período 2026-2030 e incluirá un pabellón polivalente, instalaciones de entrenamiento y una residencia para deportistas.

En el ámbito de la protección social, a partir del 1 de enero de 2027, Hanoi prestará ayudas para gastos médicos, alimentación, transporte y subsidios mensuales a niños con enfermedades graves pertenecientes a las categorías contempladas en la normativa.

Algunos beneficiarios podrán recibir una cobertura íntegra de los gastos médicos que deban pagar tras la aplicación del seguro médico, hasta un máximo anual equivalente a 200 veces el nivel estándar de asistencia social.

La ciudad también aprobó una ayuda única para las personas que desempeñan funciones no profesionales en aldeas y grupos residenciales y que cesen en sus puestos debido a la reorganización del personal durante 2026.

Asimismo, se eximirá del pago de tasas de registro civil a las personas pertenecientes a familias con méritos revolucionarios, hogares pobres y personas con discapacidad. Los ciudadanos vietnamitas residentes en el país estarán exentos de las tasas por registrar oportunamente nacimientos y defunciones, así como por los procedimientos de tutela y matrimonio.

Las dos resoluciones relativas a los mecanismos especiales para desarrollar determinadas líneas de ferrocarril urbano y ajustar la lista de terrenos destinados a aplicar la Resolución No. 171 de la Asamblea Nacional no fueron sometidas a aprobación, debido a que algunos contenidos aún requerían aclaraciones.

En relación con el ferrocarril urbano, la ciudad estudia aplicar contratos llave en mano a las líneas 1, 2, 8, 10 y 14. El Comité de Asuntos Urbanos del Consejo Popular solicitó aclaraciones sobre el alcance de los mecanismos piloto, las condiciones de garantía, los anticipos, los pagos, la recuperación del capital y el control de riesgos.

El vicepresidente del Comité Popular municipal, Truong Viet Dung, señaló que la ciudad continúa calculando la estructura de financiación, las posibilidades de obtener recursos del presupuesto central y diferentes escenarios financieros. El Consejo Popular acordó conceder más tiempo para completar la documentación y prevé volver a examinar ambas resoluciones entre el 2 y el 3 de noviembre de 2026.

El Consejo Popular instó al Comité Popular municipal a acelerar la aplicación de las 20 resoluciones aprobadas, asignando claramente las responsabilidades, los plazos y los resultados esperados. Hasta finales de 2026, Hanoi se centrará en acelerar el desembolso de la inversión pública, eliminar obstáculos a la producción y las actividades empresariales, y aspirar a un crecimiento del producto interior bruto regional (PIBR) de al menos el 11% en el conjunto del año./.