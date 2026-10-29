Legisladores debaten las tablas de precios del suelo y los coeficientes de ajuste

Hanoi (VNA) - En el marco del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura, los diputados debatirán hoy, en sesión plenaria, dos proyectos de ley: el de la Ley de Tierras (modificada) y el de la Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).



El proyecto de Ley de Tierras (modificada) consta de 13 capítulos y 112 artículos, lo que supone una reducción de tres capítulos y 148 artículos con respecto a la Ley de Tierras de 2024. El texto elimina la planificación del uso del suelo como categoría independiente e integra sus contenidos en la planificación provincial.



A nivel comunal, los planes de uso del suelo se elaborarán mediante procedimientos simplificados y digitalizados, incorporando los contenidos pertinentes de la planificación provincial, la planificación urbana y rural, así como los planes sectoriales detallados. Estos planes servirán de base para la gestión estatal de la tierra.



En materia de asignación y arrendamiento de tierras, así como de cambios en su uso, el proyecto delimita claramente los casos en los que el Estado podrá asignar o arrendar terrenos sin necesidad de subasta o licitación y aquellos en los que será obligatorio subastar los derechos de uso del suelo o convocar licitaciones para seleccionar a los inversores encargados de ejecutar los proyectos. Asimismo, permite a los particulares que arrienden tierras del Estado optar por el pago único o por pagos anuales.



El proyecto también incorpora nuevas disposiciones sobre compensaciones, ayudas y reasentamiento en los casos de recuperación de tierras por parte del Estado.



En cuanto a la financiación y la valoración del suelo, el texto suprime las disposiciones relativas a los precios específicos del suelo y a las entidades consultoras de tasación. En su lugar, se centra en perfeccionar los principios y las bases para la determinación de los precios, la elaboración de las tablas de precios del suelo y la aplicación de coeficientes de ajuste.



Asimismo, incorpora normas sobre los porcentajes utilizados para calcular los cánones por el uso del suelo, los arrendamientos de terrenos y las compensaciones.



Además, el proyecto establece que cada parcela contará con un código de identificación único.



Por su parte, el proyecto de Ley de Desarrollo de las pymes consta de cuatro capítulos y 35 artículos. El texto mantiene las disposiciones de la actual Ley de Apoyo a las pymes que siguen siendo pertinentes, al tiempo que modifica y complementa aquellas que ya no se ajustan a las necesidades actuales.



También revisa y aclara la relación entre esta normativa y las leyes sectoriales, definiendo la Ley de Desarrollo de las pymes como el marco jurídico general que regula las políticas de apoyo a las empresas.



En caso de que distintas leyes contengan disposiciones contradictorias sobre una misma medida de apoyo a las pymes, el proyecto establece que prevalecerá la Ley de Desarrollo de las pymes, con el fin de garantizar la coherencia, la transparencia, una aplicación más sencilla y el cumplimiento de los compromisos internacionales de Vietnam.



Las políticas de apoyo buscan impulsar el desarrollo rápido y sostenible de las pymes, ampliar el número de empresas, mejorar la calidad y la eficiencia de sus operaciones, reforzar su competitividad y su contribución a la economía, así como fomentar la creación de empleo y el crecimiento sostenible./.

VNA