Vietnam y Reino Unido cooperan para elevar valor de sus cadenas de suministro

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Cámara de Comercio Británica en Vietnam (BritCham Vietnam) organizó hoy, en el marco del Foro Económico de Otoño 2026, el Foro Empresarial Reino Unido-Vietnam 2026, bajo el lema “Visión 2045: Construir una economía de altos ingresos y alto valor”.



En su intervención, Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que Vietnam está pasando de priorizar el volumen de la inversión extranjera a centrarse en su calidad, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de los vínculos con las empresas nacionales.



La elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral en 2025 y el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y el Reino Unido sientan las bases para ampliar la cooperación. El comercio bilateral alcanzó aproximadamente 9,4 mil millones de dólares en 2025, un 11,3% más que el año anterior.



Tras la fusión con las antiguas provincias de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con un mayor espacio de desarrollo que conecta los sectores financiero, de servicios e industrial de alta tecnología con los puertos marítimos y la logística.



La ciudad espera atraer más inversiones británicas en servicios financieros, tecnología, investigación y desarrollo e industrias verdes. También busca fomentar la transferencia tecnológica, mejorar la gestión empresarial y ampliar la participación en las cadenas de suministro.



Asimismo, aspira a cooperar con instituciones financieras británicas para desarrollar el mercado de capitales y el Centro Financiero Internacional, aprovechando la experiencia del Reino Unido en gestión de riesgos y captación de financiación internacional. Otras áreas prioritarias son las energías renovables, la eficiencia energética, la formación de recursos humanos y la gestión urbana.



El embajador británico en Vietnam, Iain Frew, afirmó que la elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral abre nuevas oportunidades de cooperación, y señaló que el Reino Unido desea apoyar una integración más profunda de Vietnam en la economía mundial, su participación en cadenas de suministro de alta tecnología y la captación de capital internacional, en consonancia con las orientaciones vietnamitas de desarrollar el sector privado, la ciencia, la tecnología y la innovación.



Por su parte, Denzel Eades, presidente de BritCham Vietnam, señaló que las empresas británicas cuentan con fortalezas en finanzas, servicios profesionales, educación, productos farmacéuticos y cadenas de suministro que pueden contribuir a la transformación económica de Vietnam. Añadió que el desarrollo del Centro Financiero Internacional abre nuevas oportunidades para ampliar la cooperación en materia de inversión entre ambos países.



Mariam J. Sherman, directora del Banco Mundial (BM) para Vietnam, Camboya y Laos, consideró que el actual modelo de crecimiento no será suficiente para situar a Vietnam entre las economías de altos ingresos.



Desde el inicio de la política de Doi moi (Renovación), el Producto Interno Bruto per cápita del país se ha multiplicado aproximadamente por seis, hasta superar los 5.000 dólares, mientras que la pobreza extrema prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, Vietnam sigue afrontando desafíos relacionados con la población en edad laboral, la productividad y los vínculos entre la inversión extranjera directa y las empresas nacionales.



La representante del BM propuso priorizar la creación de empleos de mayor calidad, fortalecer las conexiones entre mercados y regiones, afrontar los riesgos climáticos, mejorar la capacidad institucional y desarrollar el mercado de capitales.



También alentó a los inversores británicos a colaborar con proveedores vietnamitas y ayudarlos a cumplir los estándares de gobernanza, medio ambiente y trabajo, reforzando así los vínculos con las empresas nacionales y la integración de Vietnam en las cadenas de valor globales./.

VNA