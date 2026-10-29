APEC 2027 abre oportunidades de empleo y emprendimiento para jóvenes locales

An Giang, Vietnam (VNA) - La preparación y ejecución de las obras destinadas al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2027, que se celebrará en la zona especial de Phu Quoc, generará nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes de la provincia vietnamita de An Giang, según destacaron las autoridades locales durante un diálogo con representantes de este colectivo.



La reunión, celebrada hoy en modalidades presencial y virtual, fue organizada por el Comité Popular de An Giang y estuvo presidida por su titular, Ho Van Mung. El encuentro se centró en cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente, la formación profesional, la búsqueda de empleo y la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo socioeconómico.



Durante la conferencia, Ho Van Mung y representantes de los departamentos y organismos provinciales intercambiaron opiniones, respondieron a las propuestas de los jóvenes y recogieron iniciativas destinadas a resolver dificultades, fortalecer los vínculos entre las autoridades y este colectivo, y promover el emprendimiento y la innovación.



El presidente del Comité Popular provincial subrayó el papel de los jóvenes en el desarrollo socioeconómico, especialmente en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. En este sentido, instó a las organizaciones juveniles a conocer de cerca sus necesidades y dificultades, así como a establecer activamente vínculos con las autoridades competentes y las empresas para facilitar el acceso al empleo, apoyar el emprendimiento e impulsar la innovación.



En particular, señaló que los preparativos y la ejecución de las obras para la Cumbre APEC 2027 en Phu Quoc ofrecerán numerosas oportunidades laborales, sobre todo para los jóvenes. Por ello, las organizaciones juveniles y los centros de formación profesional deben reforzar la coordinación para orientar a los trabajadores, facilitar la inserción laboral y proporcionar recursos humanos a las empresas que operan en la zona especial.



Al mismo tiempo, instó a los jóvenes a mejorar sus conocimientos especializados y competencias profesionales para aprovechar estas oportunidades y contribuir al desarrollo sostenible de la provincia.



Durante el encuentro, representantes de las organizaciones juveniles y jóvenes participantes plantearon propuestas sobre políticas de apoyo al emprendimiento, creación de empleo, acceso a financiación, desarrollo de mercados y aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en la producción y los negocios. También señalaron las dificultades que afrontan al implementar iniciativas de protección ambiental.



Nguyen Hoang Ngoc Yen, propietaria de un establecimiento de producción de alimentos Tai Phat y miembro de la organización juvenil del barrio de Long Xuyen, compartió su experiencia en el desarrollo de un producto tipo pan de gambas de setas de paja, destinado a incrementar el valor añadido de los productos agrícolas locales.



Su proyecto ha obtenido varios premios relacionados con el emprendimiento y la innovación técnica. Durante su desarrollo, recibió apoyo financiero para emprender por parte de la Unión de Jóvenes de la provincia, así como asistencia para participar en concursos e intercambiar experiencias sobre producción y gestión empresarial.



A partir de esta experiencia, Ngoc Yen propuso ampliar los programas de apoyo al emprendimiento juvenil, fortalecer los vínculos con empresarios, ofrecer asesoramiento para desarrollar modelos de negocio y facilitar el acceso a préstamos preferenciales que permitan ampliar la producción y crear empleo./.

VNA