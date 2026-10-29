Foro Económico de Otoño 2026 busca impulsar nuevos polos de crecimiento

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La evaluación integral de las capacidades, la identificación de obstáculos y soluciones para superarlos, así como el fortalecimiento de los vínculos y la cooperación para que Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh aprovechen nuevos motores de crecimiento en un mundo cambiante, centraron un debate sobre marcos de cooperación para una nueva era, celebrado el 28 de octubre en el marco del Foro Económico de Otoño (AEF) 2026.



Retos y perspectivas para Vietnam



Devendra Jain, gerente sénior de Manufactura Avanzada y Cadenas de Suministro del Foro Económico Mundial (FEM), afirmó que Vietnam ha desarrollado un modelo de crecimiento notable, hasta convertirse en un importante centro manufacturero, un destino atractivo para la inversión y una economía cada vez más interconectada. Ahora, el país debe ir más allá de la simple conexión entre sus distintos sectores y avanzar hacia una economía integrada de forma inteligente.



La competitividad de Vietnam no dependerá únicamente de la construcción de fábricas, puertos marítimos, redes logísticas, carreteras o parques industriales, sino también de la capacidad para hacer funcionar todos estos activos de manera coordinada, señaló.



En este sentido, destacó el papel fundamental de la infraestructura inteligente, que combina instalaciones físicas, conectividad, datos e inteligencia artificial (IA) para elevar la productividad, reforzar la resiliencia y aumentar el atractivo del país para los inversores.



Según Jain, las prioridades nacionales de Vietnam y el plan maestro de Ciudad Ho Chi Minh hasta 2050 apuntan a dos oportunidades urgentes en materia de infraestructura inteligente.



La primera consiste en conectar fábricas, proveedores logísticos, almacenes interiores y puertos marítimos a lo largo de los corredores de exportación. La segunda pasa por desarrollar infraestructuras inteligentes compartidas para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que les permitan acceder conjuntamente a infraestructura digital, herramientas de IA, estándares de datos y servicios de ciberseguridad.



Vietnam debe actuar con rapidez para aprovechar la transformación de las infraestructuras inteligentes y avanzar hacia segmentos de mayor valor añadido en las cadenas globales de valor, afirmó.



Añadió que el Foro Económico Mundial está dispuesto a apoyar al país en proyectos piloto de estos modelos, facilitando la colaboración entre el Gobierno, las empresas y expertos internacionales para traducir las oportunidades en medidas concretas.



Al analizar los desafíos y las oportunidades de Vietnam en esta nueva etapa, Denis Depoux, director general global de Roland Berger, señaló que la presencia de importantes empresas manufactureras y tecnológicas de China y Estados Unidos ha convertido al país en un eslabón clave de las cadenas globales de valor.



La estructura de sus exportaciones también ha mejorado considerablemente: los productos electrónicos y la maquinaria representan actualmente cerca del 60% del total, frente al 37% registrado en 2016.



Depoux sostuvo que Vietnam necesita no solo capital, sino también elevar la productividad y la eficiencia, además de mejorar el desempeño de los servicios públicos, las empresas estatales, las compañías privadas y las empresas con inversión extranjera.



A partir de su análisis de las fortalezas económicas y los desafíos de desarrollo del país, Depoux formuló siete recomendaciones. Entre ellas figuran ampliar el mercado de bonos corporativos hasta alcanzar el equivalente al 20% del producto interno bruto (PIB), frente al actual 10-11%; obtener una calificación crediticia soberana de grado de inversión para atraer capital, e impulsar modelos de reciclaje de activos que permitan liberar recursos de los activos existentes para destinarlos a nuevas inversiones.



También propuso integrar más estrechamente la manufactura tradicional con las tecnologías digitales y la IA para desarrollar cadenas de valor de fabricación inteligente, reforzar la conectividad nacional e internacional y establecer centros financieros especializados en cadenas de suministro, con Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang como principales núcleos. Asimismo, destacó que los estándares de bajas emisiones de carbono deben convertirse en un pilar de la competitividad exportadora de Vietnam.



Propuesta de un modelo de desarrollo para Ciudad Ho Chi Minh



Al abordar las oportunidades para integrar los recursos existentes de Ciudad Ho Chi Minh en un ecosistema de innovación inteligente, cohesionado y competitivo a escala internacional, el profesor y doctor Truong Quoc Cuong, miembro del Subcomité de Ciencia, Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Consejo de Investigación para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la urbe aspira a lograr un crecimiento de dos dígitos de su producto regional bruto (PRB), impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación.



A partir de la situación actual de la ciudad, el funcionario propuso establecer un corredor tecnológico integrado por seis polos funcionales especializados y complementarios, articulados en torno a una cadena de valor compartida.



Estos polos se centrarían en el conocimiento, la alta tecnología, la manufactura avanzada, la innovación y las finanzas, la logística global, así como la economía verde y la economía marítima. El corredor se vertebraría mediante seis flujos clave: conocimiento y recursos humanos, tecnología, capital, innovación, logística, datos y conectividad global.



Además de plantear un marco integrado de gobernanza de la innovación para coordinar el funcionamiento del corredor y una hoja de ruta para su puesta en marcha, recomendó reforzar los mecanismos de coordinación, incorporar el corredor al plan maestro general, transformar los parques de alta tecnología en parques científicos, establecer mecanismos de conexión financiera, desarrollar infraestructuras logísticas y digitales y acelerar la transición verde.



También propuso pasar de una estrategia centrada en atraer inversión extranjera directa (IED) a otra que promueva la transferencia de tecnología en condiciones adecuadas, así como impulsar activamente la cooperación internacional y la diplomacia tecnológica.



En su opinión, Ciudad Ho Chi Minh debe transformar su modelo de crecimiento para situar la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro del desarrollo, pasando de contar con zonas funcionales aisladas a construir un corredor regional interconectado. Una coordinación regional eficaz, una estrecha colaboración entre las partes interesadas y una participación internacional proactiva serán factores fundamentales para lograrlo./.

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