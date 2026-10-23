Política

Actualidad: Vietnam refuerza sus vínculos de cooperación con Dinamarca, UE y Bélgica

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, realizó una visita de Estado a Dinamarca, durante la cual ambos países elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral, antes de continuar su agenda oficial en la Unión Europea y Bélgica para profundizar la cooperación y reforzar los vínculos con sus socios europeos.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 16 al 22 de octubre de 2026.​

  • Vietnam y Dinamarca elevan sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral
  • Máximo dirigente vietnamita realiza visitas oficiales a la Unión Europea y Bélgica
  • Asamblea Nacional de Vietnam celebra su segundo período de sesiones
  • Hanoi organiza actividades para celebrar el Día de la Mujer Vietnamita
  • Inversión extranjera directa impulsa crecimiento económico de Vietnam
VNA
#Vietnam #Dinamarca #UE

Integración internacional