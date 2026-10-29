Vietnam y los países nórdicos impulsan cooperación comercial y tecnológica

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam y los países nórdicos buscan convertir los nuevos marcos de cooperación en proyectos de inversión, transferencia tecnológica y expansión comercial, con especial atención a las energías limpias, la economía marítima y la industria de alta tecnología.



Así se destacó en el Foro Empresarial Nórdico-Vietnamita, celebrado hoy en el marco del Foro Económico de Otoño 2026, bajo el lema "Una nueva década de crecimiento: aprovechar el potencial de Vietnam y las fortalezas nórdicas".



El presidente de la Asociación de Empresas Nórdicas en Vietnam (NordCham Vietnam), Thue Quist Thomasen, señaló que las relaciones bilaterales se están reforzando mediante nuevos acuerdos de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, la Asociación Estratégica Verde entre Vietnam y Noruega y el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).



Además de las preferencias arancelarias, destacó la importancia de garantizar un entorno de inversión estable y previsible, con procedimientos de concesión de licencias transparentes y acceso a energía verde, incluso mediante acuerdos de compraventa directa de electricidad.



Por su parte, el embajador de Noruega en Vietnam, Stein Iversen, afirmó que el acuerdo comercial y la asociación estratégica verde se complementan al facilitar el comercio y la inversión y promover la cooperación en economía marítima sostenible, planificación del espacio marino y energías renovables.



El tratado entre Vietnam y la EFTA, negociado durante 14 años, contempla disposiciones sobre aranceles, reglas de origen y documentación comercial. Iversen instó a las empresas a estudiar sus condiciones y prepararse para cumplir los estándares de los mercados de destino. El acuerdo deberá ser ratificado antes de entrar en vigor, un proceso que, según las previsiones mencionadas en el foro, podría concluir en el primer semestre de 2027.



Los productos del mar y la acuicultura figuran entre los sectores con mayor potencial. Según el embajador noruego, representan cerca del 60% de las exportaciones de Noruega a Vietnam. Se prevé que el arancel aplicado al salmón se reduzca al 0% cuando el tratado entre en vigor, mientras que el del verdel alcanzará ese nivel en un plazo de tres años. La industria marítima, la economía circular y la energía también ofrecen oportunidades de cooperación.



Bui Minh Thanh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que, tras su fusión con Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau, la metrópolis cuenta con más de 6.772 kilómetros cuadrados y una población que supera los 14 millones de habitantes. Sus fortalezas en finanzas, comercio, industria, logística, puertos y economía marítima le permiten reestructurar su modelo de crecimiento y profundizar su integración en las cadenas de valor globales.



La ciudad aspira a pasar de la cooperación comercial y de inversión a la creación conjunta de capacidades de desarrollo, aprovechando la tecnología, la innovación y los estándares de gestión de los países nórdicos. Entre las áreas prioritarias figuran las energías limpias, el transporte sostenible, la economía circular, la industria de alta tecnología, las soluciones medioambientales y las ciudades inteligentes.



Bui Minh Thanh aseguró que la urbe continuará mejorando el entorno de inversión, acelerando la reforma administrativa y reforzando la transparencia y la eficacia de la gestión pública para facilitar la expansión empresarial y la cooperación a largo plazo.



El foro reunió a más de 100 representantes de organismos gubernamentales, misiones diplomáticas y empresas de ambas partes. Los participantes destacaron la necesidad de traducir los contactos en iniciativas concretas, como proyectos piloto, contratos, inversiones y transferencia tecnológica, que contribuyan a elevar la capacidad productiva y la competitividad de las empresas vietnamitas y nórdicas./.

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