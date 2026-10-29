Cultura-Deporte

Vietnam inaugura su pabellón cinematográfico en TIFFCOM 2026

Vietnam participa por segundo año consecutivo en TIFFCOM 2026 para conectar a sus cineastas con socios internacionales y promover coproducciones, distribución y localizaciones de rodaje.

El pabellón de Cine vietnamita en TIFFCOM 2026. (Foto: VFDA)
El pabellón de Cine vietnamita en TIFFCOM 2026. (Foto: VFDA)

Tokio (VNA) - La Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Cine de Vietnam (VFDA) inauguró por segundo año consecutivo el Pabellón de Cine de la nación indochina en TIFFCOM 2026, uno de los principales mercados de contenidos de Asia, con el objetivo de conectar a cineastas nacionales con socios internacionales y promover oportunidades de producción, distribución y rodaje en el país.

La ceremonia tuvo lugar el 28 de octubre en Tokio, en paralelo con la 39.ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF 2026), bajo la presidencia de Ngo Phuong Lan, titular de la VFDA. Asistieron el embajador de Vietnam en Japón, Pham Quang Hieu; representantes de las autoridades de Hai Phong y Quang Ninh, así como cineastas, empresas del sector y socios internacionales.

Ngo Phuong Lan afirmó que la asociación busca mantener la presencia del cine vietnamita en TIFF y TIFFCOM, conectando a localidades, empresas y entidades colaboradoras. El pabellón sirve como espacio de encuentro para presentar obras, establecer contactos y explorar proyectos de cooperación.

Entre las producciones presentadas este año figura la película de animación Lop Hoc Mat Ngu: Cuoc Dua Sao Choi (La carrera de los cometas), de la productora Luong Minh Hang y dirigida por Nguyen Phi Phi Anh. El proyecto cuenta con la colaboración de Dee Dee Studio y CGV como socio estratégico de distribución.

La participación vietnamita se centra en tres ámbitos: la quinta edición del Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF V), el Índice de Atracción de Producciones Cinematográficas (PAI) y la promoción de localizaciones de rodaje en Quang Ninh, Da Nang y Hai Phong. La presencia de representantes locales permite presentar los paisajes y compartir información sobre las condiciones para organizar rodajes, mientras que DANAFF favorece los contactos profesionales y la cooperación internacional.

Asimismo, la VFDA celebra hoy un seminario titulado "El cine vietnamita en una Asia conectada: identidad cultural, creatividad y cooperación internacional", con la participación de cineastas, productores y expertos de Vietnam, Japón y otros países. El encuentro aborda cómo preservar la identidad cultural de las películas y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades de coproducción y acceso a los mercados internacionales.

La edición de TIFFCOM de este año reúne a 322 expositores y cerca de 4.600 participantes de 46 países y territorios. El mercado se celebra del 28 al 30 de octubre en el Centro de Comercio e Industria de Tokio, Japón./.

VNA
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