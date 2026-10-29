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Quang Ninh y la UNESCO refuerzan cooperación para preservar patrimonio

Quang Ninh y la UNESCO buscan impulsar la conservación del patrimonio, la transformación digital y la educación oceánica en Vietnam.

La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Quang Ninh, Vu Thi Mai Anh, y Jonathan Wallace Baker, jefe de la Representación de la UNESCO en Vietnam (Foto:baoquangninh.vn)
La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Quang Ninh, Vu Thi Mai Anh, y Jonathan Wallace Baker, jefe de la Representación de la UNESCO en Vietnam (Foto:baoquangninh.vn)

Quang Ninh (VNA) - La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Quang Ninh, Vu Thi Mai Anh, recibió hoy a Jonathan Wallace Baker, representante jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Vietnam.

En el encuentro, Vu Thi Mai Anh destacó la atención, la cooperación y el apoyo brindados en los últimos años por la Oficina de Representación de la UNESCO en Vietnam en los ámbitos de la ciencia, la educación y la cultura, especialmente en la gestión de los sitios declarados Patrimonio Mundial.

En un contexto en el que la UNESCO está elaborando su estrategia y plan de acción quinquenal en Vietnam, la funcionaria propuso que ambas partes mantengan y mejoren los programas de cooperación existentes, refuercen el intercambio de experiencias y amplíen la colaboración en áreas prioritarias.

Quang Ninh desea recibir asesoramiento y apoyo de la UNESCO para incorporar tecnologías digitales a la gestión del patrimonio, impulsar las industrias culturales mediante la innovación y desarrollar mecanismos y políticas adecuados. La ciudad también busca reforzar la movilización y distribución de recursos destinados a la conservación y restauración del patrimonio, la protección del medio ambiente y la gestión de los destinos turísticos.

Estos esfuerzos tienen como objetivo mejorar continuamente la eficacia de la conservación y la puesta en valor de sitios del Patrimonio Mundial, como la bahía de Ha Long y Yen Tu, así como promover internacionalmente la imagen de la localidad y la riqueza de su cultura.

Por su parte, Jonathan Wallace Baker afirmó que la UNESCO está dispuesta a acompañar a Quang Ninh en varios ámbitos prioritarios, entre ellos la educación, la cultura, la gestión y puesta en valor del patrimonio, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital. Dijo que estas áreas también forman parte de las orientaciones estratégicas que la organización promueve en Vietnam.

El representante de la UNESCO propuso mantener una estrecha coordinación con los departamentos y organismos pertinentes de la ciudad para identificar y seleccionar las áreas prioritarias de cooperación con mayores posibilidades de ejecución efectiva.

En particular, expresó su deseo de colaborar con Quang Ninh en el estudio y la implementación de un proyecto de educación oceánica impulsado por la UNESCO, destinado a sensibilizar a las jóvenes generaciones sobre la conservación y protección del medio marino./.

VNA
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