Concierto de BigBang en Hanoi impulsa el turismo y genera un impacto económico millonario

Hanoi (VNA) – El concierto del grupo surcoreano BigBang, celebrado los días 24 y 25 de octubre en Hanoi, reunió a cerca de 90.000 espectadores y generó unos ingresos turísticos estimados en 26 millones de dólares.



El Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo dio a conocer estas cifras el 27 de octubre, tras la conclusión del espectáculo internacional “BigBang 2026-2027 World Tour en Hanoi – XX: Cosmos”, celebrado en el Estadio Nacional My Dinh.



Considerado uno de los grandes acontecimientos culturales y de entretenimiento internacionales de 2026, el concierto no solo respondió al interés del público por los espectáculos de gran formato, sino que también dinamizó el turismo y el sector de los servicios, además de contribuir a promover la imagen de la capital vietnamita.



Los días 23 y 24 de octubre, Hanoi recibió alrededor de 220.000 visitantes, un 15,6% más que la semana anterior. De ellos, unos 67.900 eran turistas extranjeros. La demanda de transporte, compras, restauración y alojamiento registró un notable repunte.



Las reservas de vuelos a Hanoi a través de Trip.com aumentaron un 74%, mientras que las búsquedas de viajes a la capital en Traveloka se cuadruplicaron. La ocupación de algunos hoteles de tres a cinco estrellas alcanzó entre el 75% y el 100%.



Antes del concierto, el Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo coordinó los preparativos con los organismos competentes, las autoridades locales y los organizadores. Asimismo, se revisaron las condiciones para recibir a los visitantes y se adoptaron medidas destinadas a garantizar la seguridad, facilitar la circulación, asegurar la atención médica, prevenir incendios y proteger el medio ambiente.



Estos resultados ponen de manifiesto el impacto económico que pueden generar los grandes espectáculos internacionales cuando se combinan con la promoción turística y el desarrollo de los servicios. El evento también contribuye a consolidar la imagen de Hanoi como un destino seguro para los visitantes extranjeros.



La capital vietnamita prevé seguir impulsando la integración de la cultura, las artes, el turismo y la economía, especialmente mediante el desarrollo de productos turísticos vinculados a eventos y la mejora de la experiencia de los visitantes. Con ello, busca aprovechar mejor el potencial de los acontecimientos culturales y de entretenimiento internacionales y ampliar sus beneficios económicos./.

VNA