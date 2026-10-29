Provincia de Quang Ninh impulsa cooperación integral con socios indonesios

Quang Ninh, Vietnam (VNA) – Una conferencia destinada a promover la cooperación en materia de inversión, comercio y turismo entre la ciudad de Quang Ninh e Indonesia se celebró hoy en el marco de Meet Indonesia 2026, una serie de eventos organizados por el Comité Popular municipal en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam y la Embajada de Indonesia en Vietnam.
El evento reunió a unos 350 delegados vietnamitas e internacionales. La delegación indonesia estuvo encabezada por el embajador de Indonesia en Vietnam, Adam Mulawarman Tugio, y el gobernador de la provincia de Java Central, Ahmad Luthfi.
En la ceremonia de apertura, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Ninh, Le Van Anh, afirmó que la elevación de las relaciones entre Vietnam e Indonesia al nivel de Asociación Estratégica Integral, en marzo de 2025, ha abierto amplias oportunidades de cooperación entre las localidades y las comunidades empresariales de ambos países.
Quang Ninh considera a Indonesia un socio estratégico clave con un importante potencial en la ASEAN, señaló, y añadió que la localidad busca atraer más inversiones indonesias aprovechando sus infraestructuras integradas y un entorno empresarial favorable y transparente.
La localidad prioriza los sectores de procesamiento y manufactura de alta tecnología, las energías renovables, la economía digital y la logística, al tiempo que se compromete a ofrecer incentivos favorables y simplificar los procedimientos para los inversores.
En el ámbito comercial, Quang Ninh aspira a convertirse en una puerta de entrada para las actividades de importación y exportación, con especial atención al desarrollo de cadenas de suministro de productos con certificación Halal destinados a los mercados internacionales. En el sector turístico, propone desarrollar nuevos circuitos y rutas, así como estudiar la posibilidad de establecer vuelos directos entre los principales centros de Indonesia y el Aeropuerto Internacional de Van Don para incrementar los flujos turísticos en ambas direcciones.
El embajador de Indonesia en Vietnam, Adam Mulawarman Tugio, afirmó que los vínculos entre ambos países se han mantenido sólidos durante más de siete décadas, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas. Destacó que, más allá de su historia común, la perspectiva de un futuro compartido ofrece grandes oportunidades de cooperación.
La visión de Indonesia de convertirse en una “Indonesia Dorada 2045” y el objetivo de Vietnam de alcanzar la condición de país desarrollado de altos ingresos para 2045 reflejan la determinación común de ambos países de construir un futuro mejor para las próximas generaciones, señaló.
El comercio bilateral superó los 14,6 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, acercando a ambos países a su objetivo de alcanzar los 18 mil millones de dólares para 2028. Durante la Feria Comercial de Indonesia, celebrada a principios de octubre, empresas vietnamitas firmaron acuerdos comerciales y de asociación por un valor total de transacción de 1,5 mil millones de dólares, lo que pone de manifiesto el creciente interés por la cooperación bilateral.
En la conferencia, los delegados analizaron las oportunidades de inversión en los principales parques industriales de Quang Ninh, entre ellos Bac Tien Phong (DEEP C) y Song Khoai (Amata), así como el potencial de desarrollo de Java Central. Empresas de ambas partes también debatieron sobre la cooperación turística y firmaron memorandos de entendimiento.
Meet Indonesia 2026 continuará el 30 de octubre con debates sobre el desarrollo sostenible mediante el comercio verde y digital, la inversión y las infraestructuras, así como sobre los vínculos turísticos sostenibles y la creación de un ecosistema Halal integral.
También se celebrarán reuniones entre organismos gubernamentales de ambos países, entre autoridades y empresas, y entre empresas de ambas partes, junto con el intercambio de documentos de cooperación y certificados de inversión./.
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