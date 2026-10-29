Ca Mau y Vietjet preparan la ruta aérea con Hanoi, con tres vuelos semanales

Ca Mau (VNA) – Las autoridades de la provincia sureña de Ca Mau mantuvieron el 29 de octubre una reunión de trabajo con la aerolínea de bajo coste Vietjet y el Aeropuerto de Ca Mau para preparar la puesta en marcha de la ruta aérea Hanoi–Ca Mau y su trayecto de regreso.

Vietjet prevé operar esta ruta con al menos tres vuelos semanales, los lunes, miércoles y viernes, mediante aviones A320/A321 con capacidad para entre 180 y 186 pasajeros. El servicio atenderá tanto a viajeros nacionales como internacionales que se dirijan al extremo sur de Vietnam.

Un representante de Vietjet señaló que la aerolínea espera contar con políticas de apoyo de las autoridades locales y una mayor promoción para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad de la ruta. Asimismo, pidió al Aeropuerto de Ca Mau que acelere la aplicación de soluciones digitales en sus operaciones.

La dirección del Aeropuerto de Ca Mau informó de que el proyecto de modernización y ampliación se encuentra en la fase final de preparación y avanza según lo previsto. También destacó que se está llevando a cabo una estricta supervisión de la calidad para garantizar la seguridad de los vuelos.

El aeropuerto trabaja con el Departamento provincial de Seguridad Pública y el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo en las inspecciones de seguridad y los preparativos para recibir el primer vuelo de la ruta Hanoi–Ca Mau, previsto para el 29 de noviembre de 2026.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Minh Luan, afirmó que Ca Mau está atrayendo a grandes inversores nacionales y extranjeros gracias a su potencial en el ecoturismo, los bosques de manglares y el turismo espiritual. La nueva ruta facilitará el acceso de los turistas y las empresas a la provincia.

El Comité del Partido y el Comité Popular provinciales confirmaron que se garantizarán las condiciones necesarias para que Vietjet inaugure la ruta. Asimismo, instruyeron a los departamentos competentes a agilizar los procedimientos y reforzar la promoción para atraer a turistas e inversores.

El proyecto de ampliación y modernización del aeropuerto cuenta con una inversión total de cerca de 2,4 billones de dongs (92,97 millones de dólares). Se trata de una iniciativa clave para impulsar el crecimiento económico del extremo sur de Vietnam y mejorar las conexiones comerciales de Ca Mau con el resto del país.

Para 2030, el Aeropuerto de Ca Mau alcanzará la categoría 4C, con capacidad para atender a un millón de pasajeros y gestionar 1.000 toneladas de carga al año, y podrá recibir aeronaves de código C, como los A320/A321 o modelos equivalentes. Para 2050, se prevé elevar su capacidad a tres millones de pasajeros y 3.000 toneladas de carga anuales, manteniendo la categoría 4C./.

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