El comercio exterior de Vietnam supera los mil millones de dólares

Hanoi (VNA)- El valor total del comercio exterior de bienes de Vietnam alcanzó más de mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2026, un aumento del 32,3% respecto al mismo período de 2025, informó el Departamento de Exportación e Importación del Ministerio de Industria y Comercio.

Las ventas al extranjero siguieron creciendo con fuerza, con un volumen estimado de 499 mil millones de dólares durante la etapa, un incremento interanual del 27,4%, lo que genera un impulso positivo para alcanzar el objetivo de crecimiento de las exportaciones del 15-16% para todo 2026, comunicó la fuente.

El crecimiento de las exportaciones se registró tanto en el sector económico nacional como en el campo de inversión extranjera directa. En particular, los productos industriales procesado continuaron desempeñando un papel clave, al representar el 87,4% del valor total.

Asimismo, las ventas al exterior demostraron una subida notable en importantes mercados como China, Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y la ASEAN.

En cuanto a la balanza comercial, se estima que Vietnam registró un superávit de 6,8 mil millones de dólares en octubre, el segundo mes consecutivo con saldo positivo, lo que redujo el déficit comercial acumulado en los primeros diez meses a unos 12,7 mil millones de dólares.

Este resultado indica que las actividades de importación y exportación han mantenido su ritmo de crecimiento positivo, lo que afirma el papel fundamental del comercio de mercancías en el crecimiento económico.

Actualmente, el Ministerio de Industria y Comercio está elaborando el borrador de la Estrategia de Exportación e Importación de Bienes hasta 2030, con visión hacia 2045. Entre los objetivos planteados figuran lograr un elevado crecimiento del comercio exterior, contribuyendo a alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos durante el período 2026-2030.

Asimismo, busca conseguir que las exportaciones de bienes crezcan a un ritmo promedio anual del 15-16% entre 2026 y 2030. Para 2045, Vietnam aspira a situarse entre los diez países con mayor valor de exportaciones del mundo, entre otros aspectos.

Según el mencionado Departamento, con el fin de impulsar un desarrollo más profundo del comercio exterior y aumentar el valor añadido del procesamiento y el contenido científico y tecnológico, el proyecto tiene como objetivo elevar la cuota de las exportaciones de mercancías de empresas nacionales dentro del valor total de exportaciones del país, fijando una meta de aproximadamente el 28–30% para 2030 y del 38–40% en 2045.

En el cuarto trimestre de 2026, el Ministerio de Industria y Comercio promoverá las exportaciones y diversificará los mercados y mejorará la capacidad de cumplimiento de las normas. En especial, se centrará en aprovechar eficazmente los acuerdos de libre comercio (FTA) firmados y ampliar su presencia en nuevos mercados, así como en reforzar la capacidad de alerta temprana ante casos de defensa comercial, barreras arancelarias, estándares verdes, requisitos de trazabilidad y normas de origen.

Al mismo tiempo, apoyará a las empresas para elevar la calidad de sus productos, desarrollar sus marcas y garantizar la transparencia de las cadenas de suministro. Además, impulsará las exportaciones por canales oficiales y ampliará los acuerdos y protocolos sobre el control fitosanitario para los productos agrícolas, así como aumentará inversiones en infraestructuras de logística frigorífica y la estandarización de las zonas de cultivo y las instalaciones de envasado, a fin de cumplir los requisitos de cada mercado de destino./.