Laos destaca los lazos de amistad especial con Vietnam

Vientiane (VNA)-Las relaciones especiales entre Laos y Vietnam constituyen un símbolo brillante del espíritu de solidaridad internacional proletaria y un modelo excepcional de lealtad y pureza en los nexos internacionales, poco común en la historia, destacó Khamphan Pheuiyavong, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y jefe de su Comisión de Propaganda y Capacitación.



Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Vientiane, el funcionario evaluó esos vínculos un valioso patrimonio que las futuras generaciones deben preservar y seguir promoviendo en la nueva etapa.



Los nexos bilaterales, cimentados por el gran Presidente Ho Chi Minh y los presidentes Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, se han fortalecido continuamente hasta convertirse en las relaciones de solidaridad especial y cooperación integral entre ambos pueblos, reiteró.



El secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Laos continuarán preservando la tradición y cultivando las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los dos países, brindando beneficios tangibles a los pueblos de ambas naciones, comentó.



Mientras el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, también reiteró que Vietnam siempre concede gran importancia y otorga la máxima prioridad a la preservación y el fortalecimiento de los lazos con Laos para que se desarrollen cada vez más profundos y eficaces en todos los ámbitos, en beneficio de los pueblos, comunicó.



Además, el máximo dirigente vietnamita subrayó que las relaciones entre ambas naciones se consideran un "patrimonio invaluable", que las generaciones actuales y futuras deben preservar y cultivarlas conjuntamente, detalló.



Esto confirma que los lazos entre Laos y Vietnam siguen desarrollándose de manera constante, no solo en el presente, sino también en el futuro, puntualizó Khamphan Pheuiyavong.



Ambas partes trabajarán juntas por proteger, preservar y cultivar las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre los Partidos, los Estados y los pueblos de los dos países para que sigan floreciendo y dando cada vez más frutos en los próximos tiempos, remarcó./.

VNA