Líder vietnamita urge reforzar el asesoramiento estratégico

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, instó hoy al Consejo Teórico Central a fortalecer su papel en la investigación teórica, la revisión de la práctica y el asesoramiento estratégico, así como a anticipar nuevas cuestiones y aportar fundamentos científicos sólidos para la formulación de orientaciones, políticas y estrategias de desarrollo nacional.



Al asistir a la ceremonia conmemorativa del 30.º aniversario de la fundación del Consejo, que se celebra el 30 de octubre, el dirigente subrayó que la investigación debe estar estrechamente vinculada con la realidad nacional e internacional e identificar correctamente las causas de los problemas relacionados con la percepción, las instituciones y la aplicación de las políticas.



Los informes de asesoramiento deben analizar las distintas opciones, sus repercusiones y riesgos, especialmente a largo plazo, con rigor científico y responsabilidad por las recomendaciones formuladas.



El mandatario pidió al Consejo llevar a cabo eficazmente dos importantes ejercicios de revisión para contribuir a la preparación del XV Congreso Nacional del Partido, así como al estudio y desarrollo de la Plataforma Política y a la modificación y complementación de los Estatutos del Partido.



Este proceso deberá evaluar objetivamente los logros, señalar abiertamente las limitaciones, profundizar en la lección de que "el pueblo es la raíz", reafirmar el papel del pueblo como protagonista y definir una visión de desarrollo que trascienda los límites de un mandato, indicó.



En cuanto a las prioridades de investigación, el Consejo deberá profundizar en cuestiones teóricas fundamentales y urgentes, especialmente el socialismo y el camino hacia el socialismo en Vietnam, así como la relación entre la economía de mercado con orientación socialista, el Estado socialista de derecho y la democracia socialista bajo el liderazgo del Partido.



También deberá estudiar las relaciones de producción adecuadas a las nuevas fuerzas productivas, promover el desarrollo del sector privado e impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la inteligencia artificial y la transición ecológica. Estas investigaciones deberán vincularse con el progreso y la equidad sociales, la protección del medio ambiente y la defensa nacional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, entrega la Orden de Ho Chi Minh al Consejo Teórico Central en reconocimiento a sus contribuciones. Fuente: VNA

El máximo dirigente instó a renovar los métodos de investigación, promover la democracia, el rigor científico y la integridad académica, fomentar debates abiertos y respetar las opiniones divergentes fundamentadas. Asimismo, pidió evitar que se eludan cuestiones difíciles o se recurra a fuentes unilaterales. El uso de datos, tecnologías digitales e inteligencia artificial deberá garantizar la exactitud, la trazabilidad de las fuentes y la confidencialidad.



Por otra parte, el Consejo deberá desarrollar un equipo de investigadores cualificados, prestar especial atención a los expertos de primer nivel y a las nuevas generaciones de investigadores, y perfeccionar los mecanismos de evaluación y remuneración en función del valor científico y las contribuciones reales.



Además, deberá ampliar la cooperación internacional y coordinarse con la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y los organismos pertinentes para garantizar las condiciones necesarias para realizar investigaciones fundamentales y de largo plazo.



Durante la ceremonia, To Lam entregó la Orden de Ho Chi Minh al Consejo Teórico Central en reconocimiento a sus contribuciones especialmente destacadas a la causa revolucionaria del Partido y de la nación.



En su discurso conmemorativo, Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político del XIII mandato y presidente del Consejo Teórico Central, afirmó que, durante los últimos 30 años, el organismo ha cumplido eficazmente su función de asesorar al Partido en cuestiones de teoría política y aportar fundamentos para formular, perfeccionar y desarrollar sus líneas, directrices y políticas.



Asimismo, ha dirigido programas de investigación prioritarios, realizado revisiones de la práctica, participado en la elaboración de los documentos de los congresos del Partido, promovido intercambios teóricos internacionales y contribuido a defender los fundamentos ideológicos de la organización./.