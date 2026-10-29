Vietnam refuerza la revisión de expedientes sobre fosas comunes de mártires

Hanoi (VNA) – Las autoridades están intensificando las labores de revisión de expedientes, verificación de información y localización de fosas comunes de mártires en el marco de una campaña de 500 días destinada a buscar, recuperar e identificar los restos de los caídos por la patria.



Según el Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de los Restos de los Mártires (Comité Directivo 515), los datos recopilados de organismos asociados, organizaciones y particulares han permitido identificar 250 expedientes relacionados con grandes batallas en cuyos escenarios se sospecha la existencia de fosas comunes. Actualmente se trabaja para completar estos expedientes, crear una base de datos integral y organizar las operaciones de búsqueda y recuperación de los restos.



La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, jefa del Comité Directivo, instó a elaborar procedimientos para tramitar estos expedientes y asignar a las regiones militares y las localidades la responsabilidad de gestionar los casos correspondientes a sus respectivos territorios, en estrecha coordinación con los organismos especializados del Ministerio de Defensa. Este enfoque busca movilizar los recursos locales y acelerar los trabajos para completar en 2026 un total de 130 expedientes con información sobre los mártires.



El Departamento de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam ha elaborado una lista de 39 expedientes relativos a fosas comunes y lugares de enterramiento colectivo. Tres de ellos ya han completado las investigaciones, las consultas con expertos y testigos, y los estudios preliminares sobre el terreno.



Estos expedientes se refieren a una fosa común en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh; un lugar de enterramiento colectivo en Cau Nhi, provincia de Quang Tri; y una fosa común en la calle Truong Chinh, en la antigua provincia de Kon Tum, actualmente perteneciente a la provincia de Quang Ngai.



Hasta la tarde del 27 de octubre, se habían recuperado 846 conjuntos de restos en el parque Le Thi Rieng.



El coronel Bui Yen Tinh, subdirector del Departamento de Operaciones, informó de que la unidad está revisando otros 40 expedientes relacionados con grandes batallas en cuyos escenarios se sospecha la existencia de fosas comunes, con el objetivo de cumplir la meta para 2026 fijada por la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.



El departamento ha solicitado documentos de archivo al Ministerio de Defensa y al Departamento Estatal de Registros y Archivos, dependiente del Ministerio del Interior, para facilitar la verificación de la información. Una vez revisados, los expedientes se remitirán a las autoridades locales para contrastar los datos, consultar a los testigos y realizar inspecciones sobre el terreno.



Thanh Tra también subrayó la necesidad de completar y enriquecer la base de datos sobre los mártires, sus tumbas y los cementerios donde están enterrados, con el objetivo de avanzar sustancialmente en la consolidación del sistema durante 2026, sin dejar de incorporar información procedente de fuentes nacionales e internacionales.



Asimismo, pidió a los organismos especializados que aclaren la información preliminar antes de transferir los expedientes con datos suficientemente fundamentados a las regiones militares y las localidades, en lugar de esperar a que todas las etapas de revisión concluyan a nivel central. También instó a intensificar la difusión de información para alentar a los testigos, familiares y organizaciones a aportar datos pertinentes.



Ante el envejecimiento de numerosos testigos, las autoridades destacaron la urgencia de recopilar y verificar la información para evitar la pérdida de valiosas pruebas. Se alienta a los antiguos combatientes, las personas que presenciaron los enterramientos, los residentes de larga data en las zonas donde se sospecha la existencia de fosas y los familiares de los mártires a compartir información pertinente con las autoridades competentes, a fin de contribuir a la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los caídos por la patria./.

VNA