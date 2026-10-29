Política

Máximo dirigente de Vietnam llama a las diputadas a reforzar su papel en el desarrollo nacional

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy en Hanoi con las diputadas de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN), a quienes instó a reforzar su papel en la elaboración de leyes y políticas, la supervisión, la promoción de la igualdad de género efectiva y la contribución al desarrollo nacional.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)


Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy en Hanoi con las diputadas de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN), a quienes instó a reforzar su papel en la elaboración de leyes y políticas, la supervisión, la promoción de la igualdad de género efectiva y la contribución al desarrollo nacional.

Nguyen Thi Thanh, miembro del Comité Central del Partido, vicepresidenta de la AN y titular del Grupo de Diputadas de la XVI Legislatura, señaló que esta legislatura cuenta con 150 diputadas, que representan el 30% del total de sus miembros.

En su intervención, el secretario general y presidente, To Lam, elogió las contribuciones de las sucesivas generaciones de diputadas y subrayó que la XVI Legislatura tiene una gran responsabilidad en la institucionalización de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, la consecución de los objetivos de desarrollo para 2030 y el establecimiento de las bases para la visión de desarrollo del país hasta 2045.

Ante los rápidos cambios mundiales y los avances científicos y tecnológicos, Vietnam afronta grandes oportunidades, pero también crecientes exigencias en materia de autonomía, calidad institucional y competitividad nacional, afirmó. Cada decisión adoptada hoy debe responder a las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, sentar las bases para el desarrollo del país a largo plazo.

El máximo dirigente destacó que es necesario aprovechar plenamente la inteligencia, las capacidades y la determinación de las mujeres. La igualdad de género, señaló, no es solo un derecho constitucional, sino también una condición indispensable para garantizar la calidad del desarrollo. Cuando las mujeres se ven privadas de oportunidades para estudiar, trabajar o contribuir debido a los prejuicios, el país pierde parte de su potencial humano. Por ello, garantizar la igualdad de género es responsabilidad de todo el sistema político y de la sociedad, y debe reflejarse tanto en las políticas como en el trabajo cotidiano de cada organización y cada persona.

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El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)

Instó a las diputadas a participar activamente en la elaboración de leyes desde las primeras etapas, garantizando que las políticas se fundamenten en pruebas prácticas, respeten la Constitución, sean coherentes y puedan aplicarse eficazmente. Deben detectar deficiencias antes de la aprobación de las leyes, proponer iniciativas en beneficio del interés común, mantener su independencia de criterio y preservar la integridad para evitar que los intereses de determinados grupos distorsionen la formulación de políticas.

Asimismo, las instó a participar en profundidad en las decisiones relativas al desarrollo socioeconómico y las finanzas públicas, especialmente en el plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal para 2027. Para ello, deben garantizar que los objetivos de crecimiento vayan acompañados de una asignación eficiente de los recursos y de mejoras en el nivel de vida de la población.

Las políticas deben crear condiciones favorables para la producción, la elaboración de productos de mayor valor añadido, la generación de empleo y el aumento de los ingresos, al tiempo que evalúan si las mujeres pueden participar en las oportunidades de desarrollo y beneficiarse de ellas, dijo.

Subrayó que los diputados deben mantener un estrecho contacto con la población, reforzar la supervisión y hacer un seguimiento constante de las peticiones ciudadanas hasta que se resuelvan adecuadamente. Deben visitar periódicamente las comunidades de base, escuchar a las personas que tienen menos acceso a los canales formales de participación y determinar si las dificultades individuales reflejan deficiencias más amplias en las políticas. Sus informes deben ser precisos y estar debidamente verificados, y los votantes deben mantenerse informados sobre los resultados y las cuestiones pendientes.

También pidió a los órganos y las delegaciones parlamentarias que faciliten la participación de las diputadas en las principales actividades de supervisión, de modo que sus conclusiones contribuyan a mejorar la legislación, ajustar las políticas y exigir responsabilidades a quienes corresponda. La calidad de las recomendaciones, los resultados del seguimiento y la confianza de los votantes deben constituir criterios fundamentales para evaluar el desempeño de los diputados.

Instó además a adoptar medidas prácticas para ampliar las oportunidades de las mujeres, reconocer el valor del trabajo de cuidados, fomentar una mayor participación de los hombres en las responsabilidades familiares y desarrollar servicios de apoyo que permitan a las mujeres disponer de más tiempo para la educación, el empleo y el descanso.

Los comités del Partido y sus dirigentes deben asumir la responsabilidad de identificar, formar y nombrar a cuadros femeninos, mientras que las diputadas con experiencia deben orientar y apoyar a las nuevas generaciones con potencial, instó.

Asimismo, pidió reforzar las capacidades profesionales, mejorar el funcionamiento del Grupo de Diputadas y aumentar sus contribuciones a la diplomacia parlamentaria. Las diputadas deben asumir con confianza tareas difíciles, realizar investigaciones en profundidad y dar seguimiento a determinados asuntos a lo largo de toda su legislatura. El Comité del Partido de la AN, su Comité Permanente y los organismos competentes deben proporcionar recursos de investigación, datos y apoyo profesional suficientes.

En las actividades parlamentarias internacionales, las diputadas deben defender proactivamente los intereses nacionales, contribuir a la paz, reforzar la posición de Vietnam y promover la igualdad de género y el papel de las mujeres en la paz y el desarrollo, enfatizó./.

VNA
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