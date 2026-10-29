Presidente de la Asamblea Nacional de Laos realizará visita a Vietnam

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy en Hanoi con las diputadas de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional (AN), a quienes instó a reforzar su papel en la elaboración de leyes y políticas, la supervisión, la promoción de la igualdad de género efectiva y la contribución al desarrollo nacional.