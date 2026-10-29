Presidente de la Asamblea Nacional de Laos realizará visita a Vietnam

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 2 al 5 de noviembre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La visita se efectuará por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa./.
Laos destaca los lazos de amistad especial con Vietnam
Las relaciones especiales entre Laos y Vietnam constituyen un símbolo brillante del espíritu de solidaridad internacional proletaria y un modelo excepcional de lealtad y pureza en los nexos internacionales, poco común en la historia, destacó Khamphan Pheuiyavong, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y jefe de su Comisión de Propaganda y Capacitación.