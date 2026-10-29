Política

Presidente de la Asamblea Nacional de Laos realizará visita a Vietnam

El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 2 al 5 de noviembre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, en un evento. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, en un evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Sonexay Siphandone, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 2 al 5 de noviembre, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La visita se efectuará por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa./.

VNA
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