La pagoda Tram Gian es una de las pagodas más antiguas de Vietnam. También se llama Tien Lu y Quang Nghiem, y tiene 100 compartimentos y más de 150 estatuas preciosas. Vista desde abajo, la pagoda es como una hermosa flor que se abre en el cielo y recibe la quintaesencia de la tierra y el cielo.La pagoda fue construida en 1185, bajo el reinado del rey Ly Cao Tong (1173 - 1210). Bajo la dinastía Tran (1225-1400), un monje llamado Binh An (Paz) de la aldea Boi Khe del distrito vecino de Thanh Oai, llegó a la pagoda para mejorarla y se quedó allí. Se decía que An era extremadamente inteligente y tenía mucha magia. El chamán fue respetado por la corte, ya que ayudó mucho en la lucha contra los invasores extranjeros. Cuenta la leyenda que An podía estirarse hasta convertirse en un gigante y cada uno de sus pasos podía hacer un estanque o un lago.An falleció a la edad de 95 años y fue elevado a la categoría de santo, que se llamaba San Boi o Bodhisattva Binh Dang Hanh Nghia (Bodhisattva de la rectitud y la magnanimidad) o Bodhisattva Khai Son.Después de su muerte, el alma de An aparecía con frecuencia y ayudaba a los lugareños. Cuando las tropas chinas Ming invadieron el país, asesinaron brutalmente a personas por robo y quemaron pagodas, templos y casas. El alma de An hizo una lluvia de sangre para asustar a los invasores.Una fiesta mágicaEl festival de la pagoda Tram Gian es regional porque está organizado conjuntamente por muchos pueblos del distrito y el pueblo de Boi Khe, donde nació Binh An. Se organiza todos los años, pero un festival tan grande tiene lugar cada cuatro años.El festival dura oficialmente desde el cuarto día hasta el sexto del primer mes lunar. Sin embargo, los lugareños dicen que el festival se lleva a cabo hasta el día 10 del mes. Los asistentes oficiales pueden ser varios cientos de personas, mientras que los espectadores pueden ser decenas de miles de personas.Después de una gran actuación de bailes locales, toques de tambores y gongs, unos 20 ancianos cubiertos con batas de seda bermellón se arrodillan ante los altares dentro de la sala principal de la pagoda. Se inclinan respetuosamente mientras oran por la prosperidad y la paz para la gente. Luego, a 20 jóvenes, todos solteros y con una vida impecable, se les permite entrar para llevar un palanquín pintado de bermellón y dorado, al patio de la pagoda.Todos los hombres están vestidos con abrigos de seda bermellón, con el pecho adornado con coronas de flores de shaddock, la cintura cubierta con cinturones de seda verde centelleante, los pantalones blancos y los zapatos amarillos de estilo tradicional.Después de un gran grito de un viejo MC, comienza la procesión del palanquín. Ahora, la atmósfera más emocionante y sagrada alcanza su punto máximo a través de los sonidos reverberantes de tambores y gongs, así como los gritos y oraciones de los espectadores.El palanquín está acompañado por orquestas tradicionales y muchas personas vestidas tradicionalmente con muchas herramientas religiosas gigantes como sombrillas, abanicos, pendones variados y armas, que reproducen las utilizadas por An para sofocar a los invasores en el pasado.También es escoltado por dos parejas de caballos de bambú blanco y rosa y una pareja de elefantes de bambú, todos ellos transportados por ruedas y protegidos por sombrillas y guerreros vestidos tradicionalmente.Lo más visible que se puede ver desde lejos es la gran bandera de seda roja bordada con la escritura china de "Lenh". La bandera es la del santo. A veces se agita en alto para recordarnos las órdenes del santo de luchar contra los enemigos en el pasado.Después de horas de dificultad para abrirse camino a través de la corriente de personas hasta el pie de la montaña, la procesión rodea lentamente el pueblo y luego regresa a la pagoda.Ahora es el momento de que los lugareños entren a la pagoda para quemar incienso, rezar y unirse a los juegos del festival.Actividades culturalesLa fiesta es el punto de encuentro de todo tipo de juegos y concursos tradicionales, como bailes de títeres, lucha libre, elaboración de festines y oan (Pastel troncocónico elaborado con harina de arroz glutinoso tostada). Sin embargo, el juego más interesante es Danh Co o jugar al ajedrez.El juego se organiza en un gran terreno, frente a la pagoda. Hace muchos años, el juego era Co Nguoi, lo que significa que los humanos se usan como piezas de ajedrez.Se basa en Co Tuong, que se origina en China, donde se llama ajedrez elefante. En Co Tuong ordinario, las piezas de ajedrez están hechas de madera, plástico o marfil, o incluso piezas redondas de cartón. Pero en Co Nguoi, las piezas consisten en 16 hombres guapos vestidos de rojo y 16 mujeres bonitas vestidas de blanco o amarillo. Todos ellos están obligados a tener buenos modales.Sin embargo, en este festival, las piezas humanas son reemplazadas por grandes de madera con cajas talladas con los nombres de las piezas fijadas en grandes postes de madera. Pero el cambio de apariencia de las piezas de ajedrez no supone grandes cambios. El campo de ajedrez está atestado de tanta gente.Cualquiera puede unirse al gran juego, lo que demuestra la inteligencia de los jugadores. Pero primero, deben seleccionarse a través de los juegos en pequeños tableros de ajedrez, al margen del suelo.Los juegos de ajedrez son apoyados por tambores y aplausos de los espectadores.Los lugareños cuentan que en el pasado, los juegos se volvieron más sagrados porque se organizaban frente a la estatua del santo. Este era el rasgo típico de las partidas de ajedrez de este festival, mostrando la estrecha relación entre los genios y los humanos.Al igual que el mini tablero de ajedrez, el tablero de ajedrez de tierra incluye dos "naciones" activas y perfectas que comparten un "río" que se encuentra entre ellas. Cada nación incluye todos los estratos sociales y un rey, mandarines, un ejército y soldados, que se disponen en tres capas armoniosas llenas de cultura oriental.Pham Van Nam, de 64 años, que tiene 40 años de experiencia jugando al ajedrez, dice que los jugadores deben ser cuidadosos y pacientes. “No puedes jugar por la forma y apresuradamente”, dice Nam, y agrega que el juego que he estado presenciando ha durado casi dos horas.“Si quieres tener éxito, primero debes tener cuidado. Puedes enseñar a tus hijos a jugar al ajedrez, como uno de los métodos educativos más efectivos”, dice.Otro jugador, Bui Thanh Mien, de 72 años, agrega que el ajedrez también es el carácter de la gente de Oriente, que nunca quiere resolver todos los problemas a través de la violencia, sino a través de la sabiduría para ganar victorias."El tablero de ajedrez representa nuestras formas de vida", dice Mien. "Si observas cuidadosamente los gestos de los jugadores, sus movimientos y su forma de sujetar las piezas, puedes descubrir cuáles son. Cualquiera que sea de mente estrecha, sus movimientos apuntan solo a beneficios inmediatos. Quien es astuto, sus movimientos están llenos de trucos. Quien es perspicaz y de buen temperamento, sus movimientos son ofensivos y defensivos con eficacia ", dice Mien. VNA/PCV