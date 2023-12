Kuala Lumpur (VNA) – La ministra de Salud de Malasia, doctora Zaliha Mustafa, advirtió hoy que hay un aumento de los casos de COVID-19 reportados a nivel mundial, incluida Malasia, en línea con la tendencia presentada a fines de cada año.Sin embargo, la mayoría de los casos en Malasia experimentan síntomas leves y no requieren tratamiento hospitalario, afirmó.Según Zaliha, la variante más contagiosa en Malasia es Omicron, con una subvariante caracterizada por una alta tasa de infectividad pero que no produce casos graves.El ministerio está siempre dispuesto a afrontar cualquier posibilidad que pueda ocurrir, subrayó.Por lo tanto, aconsejó al público que practique medidas de autocuidado, incluido mantener un alto nivel de higiene personal y usar mascarillas, y dijo que también pueden recibir una dosis de vacuna en las clínicas de salud para reducir el riesgo de infección.Además, se insta al público a no difundir noticias falsas, para evitar confusión o causar ansiedad en el público, continuó.El ministerio informó que durante la última semana de noviembre, se reportaron tres mil 626 casos de COVID-19 , un aumento del 57,3% respecto a los dos mil 305 casos registrados la semana anterior.También en Tailandia , el doctor Manoon Leechawengwongs, experto en enfermedades respiratorias del Hospital Vichaiyut de Bangkok, dijo que sólo en noviembre se contabilizaron 545 casos de COVID-19.Los datos de noviembre muestran 304 casos de influenza, 33 de metapneumovirus humano (hMPV), 17 de virus respiratorio sincitial (RSV), 46 de dengue, cuatro de chikungunya y 13 de norovirus.Manoon dijo que está siguiendo de cerca la situación de la COVID-19 en diciembre, la cual dará una imagen más clara sobre si las infecciones seguirán aumentando. Recomendó a las personas implementar las medidas preventivas./.