Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública y las agencias representativas de Vietnam en el extranjero agregarán la información del "lugar de nacimiento" en los nuevos pasaportes a partir de hoy, informó el Departamento de Inmigración de Vietnam.Los pasaporte s ordinarios, emitidos antes del primero de enero de 2023 según formularios emitidos anteriormente, siguen siendo válidos hasta el vencimiento del período indicado en el pasaporte.Otro cambio es que el “apellido”, el “segundo nombre” y el “primer nombre” se imprimirán en dos líneas separadas, lo que facilitará a los ciudadanos vietnamitas el manejo de los procedimientos de inmigración y residencia en el extranjero, dijo el Departamento.Cada página del nuevo pasaporte presentará los paisajes icónicos y patrimoniales del país, como la Bahía de Ha Long, la ciudad imperial de Hue, el Templo de los reyes Hung, la ciudad antigua de Hoi An, el santuario de My Son, el muelle de Nha Rong, la torre de la bandera de Lung Cu, la puerta de To Vo - la isla de Ly Son, que contribuye a popularizar las imágenes de Vietnam en el mundo.La medida está de acuerdo con la Ley de Entrada y Salida de Ciudadanos Vietnamitas, el Código Civil y la Ley de Estado Civil, y las prácticas internacionales utilizadas por la mayoría de los países del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Laos y Camboya.También tiene por objeto materializar la Resolución adoptada por la cuarta sesión de la XV Asamblea Nacional en noviembre pasado./.