Amplia participación en conmemoración de fundación del Ejército Popular de Vietnam en Indonesia (Foto: VNA)

Yakarta (VNA)- Alrededor de 300 representantes de Vietnam, Indonesia y de otros países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático asistieron a un acto conmemorativo por el aniversario 75 del Día de la Fundación del Ejército Popular del país indochino, efectuado en esta capital.Al hablar en la cita, celebrada la víspera, el embajador vietnamita acreditado en Yakarta, Pham Vinh Quang, hizo un breve repaso sobre la historia gloriosa del Ejército Popular de Vietnam y enfatizó la importancia de la modernización del contingente militar y la participación de todo el pueblo en la defensa nacional.Por otro lado, reiteró la política consecuente de relaciones exteriores de defensa de Vietnam, de no integrarse en ninguna alianza en contra de un tercer país y no permitir el establecimiento de bases militares de otros estados en su territorio.A su vez, Nguyen Tuan Duc, agregado militar de Vietnam en Indonesia, destacó que su nación mantiene hoy relaciones en defensa con más de 80 países y territorios, incluidos los socios clave.Resaltó también la participación activa en la Reunión Ministerial de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para contribuir al fomento del papel central del bloque en la estructura de seguridad en la zona.Informó sobre el empeño del Ministerio de Defensa de Vietnam en impulsar los preparativos por el Año Presidencial de la ASEAN en 2020 y el desempeño del papel de Hanoi como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el mandato 2020- 2021, además de referirse al avance de la asociación estratégica binacional.En la ocasión, Tuan Duc dio a conocer los contenidos básicos del Libro Banco de Defensa de Vietnam 2019./.