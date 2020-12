Hanoi, 25 dic (VNA) - A partir de enero de 2021, las autoridades de Hanoi ampliarán oficialmente el espacio peatonal en el sur del casco antiguo capitalino, que conecta con el área del lago Hoan Kiem.

El Comité Popular del distrito de Hoan Kiem desplegará hoy actividades experimentales en aras de resolver los asuntos pendientes.

El espacio comprende ocho calles, incluidas Hang Dau, Cau Go, Hang Be, Hang Bac, Dinh Liet, Gia Ngu, Dao Duy Tu y O Quan Chuong y tres callejones: Cau Go, Trung Yen y Phat Loc.

Las calles están abiertas de viernes a domingo por la noche, de las 19:00 a las 0:00 (hora local) en verano y de las 18:00 a las 0:00 (hora local) en invierno.



Para aumentar el atractivo del espacio peatonal, el distrito de Hoan Kiem abrirá reliquias históricas y culturales en la zona al servicio de los visitantes, así como la organización de programas de artes y músicas tradicionales, entre otras actividades.

Dicha ampliación ayudará a crear la conexión con el espacio peatonal en los alrededores del lago Hoan Kiem y las áreas circundantes, con el fin de corresponder a las demandas de la población y los visitantes interesados en descubrir la cultura y gastronomía de la capital vietnamita./.