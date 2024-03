El artículo publicado en el sitio web eopoliticalmonitor.com. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)-La elevación del nivel de las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos al de asociación estratégica integral no sólo profundiza los lazos diplomáticos binacionales, sino que constituye una oportunidad para que Washington mejore el reconocimiento de Vietnam como economía de mercado.James Borton, investigador principal no residente del Instituto de Política Exterior (FPI) de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) Paul H. Nitze de la Universidad Johns Hopkins, hizo esta valoración en un artículo publicado en geopoliticalmonitor.com.Según Borton, el reconocimiento del estatus de mercado traerá muchos beneficios económicos a ambos países.Escribió que con los crecientes flujos comerciales entre las dos naciones y el impulso de la Casa Blanca para el establecimiento de un acuerdo de asociación sobre el Marco Económico para la Prosperidad del Indo-Pacífico (IPEF), el reconocimiento del estatus de mercado ayudaría a Vietnam a expandir su comercio e inversión con Estados Unidos.Los beneficios bilaterales para las empresas estadounidenses se derivan del reconocimiento de Vietnam como una economía de mercado, que incluye acceso a mercados y oportunidades de exportación, concretamente en agricultura, maquinaria, aeronaves y productos farmacéuticos.El reconocimiento del estatus de mercado también contribuiría a una reducción de las barreras comerciales, haciendo más fácil y barato los costos para exportar bienes y servicios a Vietnam, según Borton.Además, el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Vietnam como una economía de mercado podría incentivar aún más a las empresas del país norteamericano a diversificar sus cadenas de suministro.Por otro lado, los precios de importación más bajos y un mejor acceso al mercado podrían permitir a las empresas estadounidenses aumentar su producción en Vietnam, lo cual ofrece el potencial de generar mayores ingresos por ventas y rentabilidad en sus operaciones en el país indochino.Según Borton, las telecomunicaciones, la tecnología de la información, la generación de energía, la construcción de infraestructura de transporte, la gestión de proyectos medioambientales y la tecnología seguirán ofreciendo oportunidades prometedoras para las empresas estadounidenses.En el artículo, también se mencionan los esfuerzos de Vietnam por crear un entorno empresarial favorable y equittivo para los inversores internacionales.El autor citó el informe “Doing Business 2020”, del Banco Mundial, que colocó a Vietnam en el encomiable puesto 70 entre 190 economías, lo cual refleja su compromiso de fomentar condiciones favorables para las operaciones comerciales. Además, US News and World Report clasificó a Vietnam en el séptimo lugar entre 78 países en los que se pueden iniciar un negocio en 2021, cinco puestos más que el año anterior.Un total de 72 países han reconocido a Vietnam como economía de mercado, entre ellos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Japón./.