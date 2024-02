Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam debe aumentar aún más la calidad y la competitividad de los productos agrícolas exportados a Estados Unidos, ya que aún existe un gran espacio para impulsar los envíos a este mercado, según expertos.En 2023, Estados Unidos fue el segundo mercado receptor de productos agroforestales y acuícolas de Vietnam, sólo detrás de China, con una tasa del 20,7%.El Departamento de Exportación e Importación, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, citó las estadísticas de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, diciendo que durante los primeros 10 meses de 2023, el país norteamericano importó 1,43 millones de toneladas de caucho, de los cuales 30,37 mil toneladas procedieron de Vietnam por un valor de 28,99 millones de dólares.La cuota del mercado del caucho vietnamita sólo fue de 1,42%, ya que se debe enfrentar las competencias de otros países, incluyendo Indonesia (ocupando el 25,13% de los cauchos importados de Estados Unidos) y Tailandia (14,28%). Vietnam es sólo el decimotercero proveedor de caucho de Estados Unidos A pesar de la disminución en cantidad y valor en comparación con el mismo período de 2022, la participación del anacardo de Vietnam en Estados Unidos sigue representando el 88,7% del total de volumen y el 88,21% del valor de importaciones de Estados Unidos.En cuanto a los productos pesqueros importados por Estados Unidos, desde octubre de 2023, Vietnam se ha convertido en el proveedor con el mayor aumento en volumen y el segundo en valor.Especialmente, las ventas de camarones, pangasius y atún de Vietnam a Estados Unidos experimentaron un crecimiento positivo. Según la Asociación de Procesadores y Exportadores de Vietnam (VASEP), el país indochino es actualmente el sexto mayor proveedor de productos pesqueros a Estados Unidos, después de Canadá, Chile, India, Indonesia y Ecuador.En cuanto a la tendencia del consumo de pescado Tra en 2024, Estados Unidos no solo se centrará en los filetes de pescado congelados, un producto clave de Vietnam, sino que también aumentará gradualmente el consumo de pescado Tra procesado y productos de alto valor añadido como la vejiga natatoria y la pasta de pescado tra. Esto requiere que la industria pesquera vietnamita diversifique sus productos y se centre en el procesamiento profundo para aumentar la competitividad en este importante mercado.Según el consejero comercial de Vietnam en Estados Unidos, Do Ngoc Hung, en 2022, el volumen total de exportación de canela de Vietnam a ese mercado alcanzó unos 50 millones de dólares, lo que representa el 35% del volumen de negocios total de importación de canela en ese país. Los envíos de cardamomo de Vietnam a Estados Unidos alcanzaron alrededor de cinco millones de dólares, lo que representa el 13%.La canela y el cardamomo no sólo son especias populares, sino que también se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. También se han añadido a bebidas como el té, el café y otros suplementos nutricionales.Ngoc Hung dijo que los consumidores estadounidenses están cada vez más interesados en productos que estimulan el sistema inmunológico, especialmente después de la pandemia de COVID-19, por lo que la demanda de aceites esenciales de canela y cardamomo sigue aumentando.Estos son valores significativos en el desarrollo sostenible y tienen el potencial de promover las exportaciones vietnamitas de canela y cardamomo en el mercado estadounidense, destacó./.