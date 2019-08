Yakarta (VNA) - La capital de Indonesia, Yakarta, anunció nuevas regulaciones para limitar el uso de los automóviles privados con el fin de disminuir la grave contaminación ambiental que afecta a esta ciudad, indicó un vocero del gobierno local.

Foto de ilustración (Fuente: AFP/VNA)

Esta urbe cuenta con más de 10 millones de habitantes, y aproximadamente el triple de esa cantidad de personas vive en las áreas aledañas, lo que conlleva a un aumento las emisiones de los vehículos, que se suma a la de las fábricas y centrales eléctricas ubicadas en la región.



En la actual estación seca, Yakarta es considerada como una de las ciudades más contaminadas del mundo, según los datos de Air Visual, un grupo suizo que supervisa la calidad del aire.



En 2016, el gobierno municipal ordenó regular el uso de los automóviles privados, sobre la base de establecer días de no circulación para vehículos con números de matrícula impares o pares de manera alterna, a fin de reducir los atascos en las vías principales. Ese esfuerzo se amplió el año pasado, en el marco de los Juegos Asiáticos.



El 7 de agosto, las autoridades anunciaron que esta política se ampliaría nuevamente, para cubrir carreteras más pequeñas.



Este movimiento se produce después de una instrucción emitida la semana pasada por el gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, para imponer cargos de congestión en los automóviles a partir de 2020, establecer un límite de edad de 10 años para vehículos en la carretera en 2025, así como ajustar las pruebas de emisiones y controlar las descargas industriales.



Sin embargo, los expertos coinciden en que las autoridades de Yakarta necesitan esforzarse más.



Todos los pasos dados mejorarán la calidad del aire, pero el impacto general no será grande debido a que no abordan el problema principal, señaló Almo Pradana, especialista en energía y clima del Instituto de Recursos Mundiales de Indonesia.



Pradana agregó que Yakarta no tenía suficientes dispositivos de monitoreo para determinar la causa de los picos de contaminación.



Hizo hincapié en la necesidad de identificar cuál es la causa principal que empeora la calidad del aire, el porcentaje que proviene del transporte y el originado por las plantas y fábricas de carbón.



Algunos grupos ambientalistas han demandado a las autoridades por el deterioro de la calidad del aire de Yakarta, tratando de obligar al gobierno a investigar la fuente de emisiones. – VNA