Hanoi (VNA)- Zalo, aplicación de mensajería por Internet más popular en Vietnam, comenzó a partir de hoy a cobrar paquetes de suscripción a los usuarios, al tiempo que redujo algunas funciones de la versión gratuita.Como se anunció anteriormente, Zalo implementó oficialmente tres paquetes de suscripción mensual para usuarios en Vietnam , mientras sigue lanzando una versión gratuita pero con funciones limitadas.En consecuencia, aquellos que no registran el paquete de suscripción estarán limitados en algunas funciones, a saber, los extraños (no en los contactos) no podrán ver y comentar en su diario, cada persona solo tendrá mil amigos, entre otros.Para poder usar de manera ilimitada, los clientes deberán cambiar al paquete empresarial Zalo OA con cuatro tipos desde básico (gratis), prueba (unos 0,43 dólares), avanzado (2,5 dólares) y premium (alrededor de 17,3 dólares) por mes.También según el anuncio de Zalo, estas actualizaciones están destinadas a ayudar a los usuarios a administrar mejor su privacidad./.