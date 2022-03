Foto de ilustración (Fuente: ictvietnam.vn

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Representantes vietnamitas y extranjeros se reunieron en un seminario organizado en Ciudad Ho Chi Minh sobre la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y soluciones de identidad digital.

Se trata de una ocasión propicia para intercambiar sobre el potencial de la aplicación multidisciplinar y multicampo de la tecnología blockchain; viabilidad del proceso de integración de esa tecnología en los sistemas de tecnología de la información.

Al intervenir en la cita, Filip Graovac, especialista del programa del Fondo Asia-Vietnam, subrayó que el identificador digital es una parte indispensable para el funcionamiento de una economía y una sociedad digitales.



Las personas disponen cada vez de mayor movilidad y los lugares de trabajo se están volviendo dependientes de empleados "independientes" contratados a corto plazo para que las empresas puedan adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes, señaló.



Actualmente, blockchain es una de las tecnologías más innovadoras, con un gran impacto en muchas áreas de la vida y Vietnam constituye un país que responde al cambio y al desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que su aplicación en varios campos ha logrado ciertos resultados, remarcó.



Mientras, Do Van Long, presidente del Consejo administrativo y director de la empresa Vietnam Blockchain, informó que en los últimos años, no solo las empresas, sino también el Gobierno, han prestado gran atención y fijado la orientación para utilizar las aplicaciones y soluciones de las tecnologías 4.0, con vistas a apoyar la identificación digital y automatizar el proceso de trabajo de las organizaciones y entidades.



En particular, la tecnología blockchain se está evaluando como una de las tendencias tecnológicas más innovadoras, con características especializadas y gran importancia en la transformación digital para múltiples industrias y sectores en el país indochino, sobre todo en la autenticación de la información, apuntó.

En la ocasión, los participantes presentaron beneficios principales en la aplicación del blockchain para resolver los problemas de los trabajadores, especialmente las soluciones de identidad digital para empleados domésticos del grupo JupViec.vn, lanzadas a partir de 2019.

Según los expertos, gracias al complejo algoritmo, capacidad de alta seguridad, que puede deshabilitar la interferencia de edición en los datos, creando la transparencia para los usuarios, se prevé que la tecnología blockchain continúe creando numerosas aplicaciones prácticas, incluidas aplicaciones en la seguridad del sistema del Internet de las cosas (IoT)./.