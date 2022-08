Hanoi (VNA)- El pensamiento del Presidente Ho Chi Minh sobre el Estado de derecho del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, al construir el primer Estado obrero-campesino en el Sudeste Asiático después de la Revolución de Agosto de 1945 , es de suma importancia en la organización y el funcionamiento de un Estado creador que sirve al pueblo en Vietnam y contribuye a construir y perfeccionar el Estado de derecho socialista vietnamita. Esta idea es una combinación entre el Marxismo-Leninismo y los conocimientos y las experiencias del ser humano, que se aplica de manera creativa a las condiciones históricas específicas de Vietnam.En la reunión del Consejo de Gobierno del 3 de septiembre de 1945, el Presidente Ho Chi Minh afirmó: “A través de las elecciones generales, todo el pueblo elige a la Asamblea Nacional, el órgano que nombrará al Gobierno. Será un Gobierno del pueblo. El poder del Estado es el poder del pueblo, confiado por el pueblo a las agencias del aparato estatal”.Una característica especial del pensamiento del Presidente Ho Chi Minh sobre el Estado de derecho es que éste aprovecha tanto la ley como la moralidad en la gestión. Según el líder de la Revolución vietnamita, la moral es la raíz de la ley, y la ley es la norma moral en la sociedad.El Estado de derecho , según el Presidente Ho Chi Minh, respeta y garantiza los derechos humanos y los de los ciudadanos. En la Declaración de Independencia que proclama el nacimiento de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, el Presidente Ho Chi Minh declaró: “Todos los hombres en el mundo nacen iguales. Todos los pueblos tienen derecho a la vida, la felicidad y la libertad”. Este anuncio, con un gran espíritu de revolución, ciencia y humanidad, refleja una visión de los tiempos y un agudo pensamiento sobre los derechos humanos del Presidente Ho Chi Minh.Para el Tío Ho, los derechos humanos no solo consisten en los derechos a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la felicidad, sino también en los derechos civiles y los de ser protegido por la ley, a viajar, a la residencia, al matrimonio, a la propiedad, la libertad de pensamiento y de creencia y religión, entre otros.Se puede decir que los derechos humanos en el pensamiento de Ho Chi Minh son un concepto integral tanto en amplitud como en profundidad, que abarca todos los campos, desde el político hasta los de economía, cultura y sociedad.Mientras, el Estado de derecho, según el líder revolucionario vietnamita, cuenta con un sistema legal democrático que expresa la voluntad y los intereses del pueblo. La democracia no sólo se refleja en el contenido de las leyes, sino también en el hecho de que el pueblo participe directamente en la formulación de las mismas. De hecho, en el proceso de elaboración de la ley, especialmente la Constitución, Vietnam asegura que un gran número de personas de todos los estratos sociales puedan aportar sus opiniones.El Presidente Ho Chi Minh enfatizó la responsabilidad legal del Partido Comunista y el Estado, así como de sus miembros, si no cumplen bien sus funciones, tareas y poderes en el Estado de derecho, instando a la creación de medidas para controlar el poder del Estado, luchar contra la burocracia, la corrupción y el despilfarro, formando un contingente de funcionarios públicos profesionales y transparentes que sirva al pueblo.Así, se puede decir que el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh sobre la construcción de un Estado de derecho del pueblo, por el pueblo y para el pueblo ha llegado a su clímax, reflejando la perfección de un pensamiento, progresista, moderno y humano, hacia un Estado que contenga plenamente los valores más nobles de la civilización mundial y de los tiempos.Tras 77 años de la Revolución de Agosto, el 19 de agosto de 1945, y el establecimiento de la República Democrática de Vietnam, el 2 de septiembre de 1945, Vietnam ha aplicado el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh en la construcción del Estado de derecho al continuar innovando los procesos legislativos, mejorando la capacidad de elaboración de leyes, y asegurando un sistema legal integral, unificado, transparente y adecuado a las condiciones socioeconómicas del país, que refleja plenamente la voluntad y las aspiraciones del pueblo.Junto a lo anterior, se ha trabajado sin descanso en la aplicación de la ley, además de asegurar la promoción del derecho del pueblo de ser dueño del país, desarrollar una economía de mercado con orientación socialista y superar las limitaciones e insuficiencias del sistema legal actual.Vietnam también ha institucionalizado las regulaciones sobre derechos humanos, derechos constitucionales y libertades de los ciudadanos, garantizando responsabilidades bidireccionales entre el Estado y la sociedad en la promoción e implementación de dichos derechos.Asimismo, se ha fortalecido el perfeccionamiento del mecanismo para controlar el poder estatal, intensificado la lucha contra la burocracia, la corrupción y el despilfarro en el aparato estatal, además de crear un contingente de cuadros cualificados, cumpliendo con los requisitos para construir un Estado de derecho. Estas son esenciales y cuyo objetivo es seguir e implementar plenamente el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh. VNA/VOV