Representantes de la filial del Frente de la Patria de Vietnam de la provincia de An Giang entregan suministros médicos para la prevención y el control de COVID-19 al Frente de Solidaridad para el Desarrollo de Camboya en la provincia de Takeo. (Fuente: baoangiang.com.vn)

An Giang, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia survietnamita de An Giang aprobó el suministro de 10 mil mascarillas médicas y 20 botellas de solución desinfectante para las manos a la comunidad khmer de origen vietnamita en Camboya.El Departamento local de Salud, en coordinación con otras agencias y unidades relevantes, discutirá con la Asociación de Khmer-Vietnam en el país vecino para desplegar las actividades al respecto.El 25 de febrero, la Asociación Khmer-Vietnam en Camboya envió un oficio al Comité Popular de An Giang para pedir el apoyo de mascarillas y gel desinfectante de manos para los khmeres de origen vietnamita con desventaja económica en su país.En otro acontecimiento, la provincia solicitó el fortalecimiento de la vigilancia en las fronteras para prevenir cualquier caso de ingreso ilegal.Es necesario, además, informar a las autoridades locales sobre las personas que regresan de áreas epidémicas, realizar la declaración médica y adoptar las medidas preventivas de acuerdo con las regulaciones vigentes./.