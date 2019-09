Singapur, (VNA)- El presidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen Duc Chung, encabezó una delegación que visitó Singapur del 21 al 23 de septiembre, con el objetivo de aprender de las experiencias de ese país en la organización del Gran Premio de Fórmula Uno de Vietnam en 2020 (Gran Premio de F1).

El presidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen Duc Chung (derecha) y Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automóviles Deportivos (Fuente: VNA)

Durante sus reuniones con los organizadores y socios del Gran Premio de F1, Duc Chung les informó sobre la preparación de Hanoi para la carrera y presentó los logros de desarrollo socioeconómico de la capital vietnamita, así como el potencial de cooperación con socios en todos los campos.En la reunión con Chase Carey, presidente y director ejecutivo del Grupo Formula One Management, las dos partes discutieron y acordaron implementar contenidos relacionados con el desarrollo de infraestructura de tecnología de la información y campañas de comunicación, para prepararse como anfitrión del Gran Premio de F1 de Vietnam, uno de las más prestigiosas carreras de autos en el mundo.Duc Chung expresó su esperanza de que la compañía y Carey en particular coordinen y creen condiciones favorables para que los reporteros vietnamitas cubran las carreras de F1 en todo el mundo desde ahora hasta abril de 2020, mejorando así el trabajo de comunicación sobre esos eventos en Vietnam.Carey elogió los esfuerzos de Hanoi para prepararse para la cita deportiva, y enfatizó que la Fórmula Uno fomentará rápidamente la cooperación con socios vietnamitas y trabajará estrechamente con el Comité Popular municipal para promover la carrera entre los vietnamitas y la cultura de Vietnam entre amigos regionales e internacionales.En un encuentro con el presidente de la Federación Internacional de Automóviles Deportivos (FIA), Jean Todt, el dirigente de Hanoi valoró altamente el papel del funcionario para prepararse para la carrera en la capital vietnamita y organizar actividades de cooperación para aumentar la conciencia pública sobre la seguridad del tráfico en Vietnam.Las dos partes acordaron continuar coordinando, para alentar a las personas a usar cascos estándar, usar vehículos eléctricos para reducir la contaminación ambiental, implementar programas de capacitación, y crear conciencia sobre la seguridad del tráfico asociada con el Gran Premio de F1.También acordaron la propuesta de celebrar una reunión de miembros de la FIA en Vietnam durante la carrera de F1 en abril de 2020, con la participación de delegados de más de 60 países de todo el mundo.En el marco de la visita, Duc Chung se reunió con representantes de empresas singapurenses de ROK Group, Grab y NPark Singapore.Jonathan Kendrick, presidente de ROK Group, propuso el plan de la empresa para invertir en proyectos de cooperación para el desarrollo tecnológico en Hanoi, incluida la producción de teléfonos móviles 3D, automóviles eléctricos y la exportación de cerveza de Vietnam a Estados Unidos.El presidente del Comité Popular de Hanoi aplaudió las ideas del ROK Group y se comprometió a apoyar y crear las mejores condiciones para realizar estos proyectos.Al recibir a Russell Cohen, jefe de Operaciones Regionales de Grab en Asia, Duc Chung agradeció mucho los resultados comerciales de la compañía en Vietnam, y dijo que ha contribuido al desarrollo de la economía digital en Vietnam y al objetivo del país de pagos sin efectivo.Russell reveló el plan de Grab de invertir otros 500 millones de dólares para expandir sus actividades comerciales en el mercado vietnamita y en Hanoi en particular en los próximos cinco años.Para NPark Singapur, Chung destacó la reciente cooperación efectiva de la empresa con Hanoi en el campo del desarrollo del paisaje urbano, y dijo que esa capital espera que NPark envíe a sus principales expertos para ayudar a capacitar y transferir tecnología al personal y los empleados de la urbe, contribuyendo al objetivo de que se convierta en una ciudad ideal en el futuro.En el marco de la visita, el 23 de septiembre, el presidente Chung acompañó al viceprimer ministro permanente de Vietnam, Truong Hoa Binh, en una sesión de trabajo con el ministro principal de Singapur y el titular coordinador de Seguridad Nacional, Teo Chee Hean, con motivo de la visita de Hoa Binh a Singapur.En la reunión, el líder singapurense apreció mucho el fructífero desarrollo de las relaciones entre los dos países, incluidas las contribuciones de Hanoi. Singapur es actualmente el tercer mayor inversor extranjero en Vietnam y el segundo en Hanoi. Los dos países apuntan a fortalecer aún más la cooperación en inversión, desarrollo de ciudades inteligentes, educación-capacitación, turismo e intercambio pueblo a pueblo.La visita a Singapur ofreció una buena oportunidad para que el Comité Popular de Hanoi asimile la experiencia del país anfitrión y los socios importantes del Gran Premio de F1 , para organizar la carrera en Vietnam./.