El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Los jefes de las delegaciones participantes en la ADMM-17 (Fuente:qdnd.vn)

Yakarta (VNA) La 17ª Reunión de Ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (ADMM-17) se desarrolló con éxito en Yakarta, Indonesia, con la adopción de una Declaración Conjunta por la paz, la prosperidad y la seguridad.La delegación vietnam ita, encabezada por el ministro de Defensa, general Phan Van Giang, hizo contribuciones responsables al éxito general del acontecimiento.En la apertura del evento, el ministro de Defensa de Indonesia y presidente de ADMM 2023, Prabowo Subianto, enfatizó que la paz y la seguridad son la base para el desarrollo económico y garantía del progreso socialSi una región no es estable y segura, no puede atraer inversiones, promover el comercio y garantizar un comportamiento social civilizado, por lo cual, el tema "Paz, Prosperidad y Seguridad" de ADMM-17 resulta muy adecuado para el contexto actual de cambios complejos en la situación mundial, reiteró.En la ocasión, los participantes acordaron documentos, incluidos el proyecto de modificación de procedimientos operativos estándar de la iniciativa "ASEAN - Nuestros ojos" (AOE) y documento conceptual sobre el Programa de Líderes Emergentes de Defensa Estados Unidos-ASEAN, así como analizaron otros contenidos.En particular, la conferencia aprobó la Declaración Conjunta de Yakarta por la paz, la prosperidad y la seguridad, reconociendo las amenazas y desafíos a la seguridad tradicionales y no tradicionales; los cambios geopolíticos y geoestratégicos en la región y el impacto de la competencia entre las principales potencias que podrían afectar la seguridad y la prosperidad de la ASEAN.La Declaración Conjunta enfatiza claramente la importancia de cumplir con los principios y objetivos fundamentales establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la de la ASEAN , el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), así como respetar el derecho internacional y mantener la paz, prosperidad y seguridad en la zona.Este documento también aborda la importancia del mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad regionales; la libertad de la navegación y aviación en el Mar del Este y perseguir las medidas destinadas a resolver las disputas sobre la base del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), entre otros aspectos relativos./.