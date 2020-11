Hanoi (VNA) - Los ministros de Energía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y China, Japón, Corea del Sur (ASEAN+3) abogaron hoy por las medidas para reactivar la economía en la etapa pospandémica mediante el fortalecimiento de las asociaciones y la innovación hacia la seguridad, la transformación y la recuperación energéticas.

La XVII Reunión de Ministros de Energía de ASEAN+3 (Fuente: VNA)

Durante la XVII Reunión de Ministros de Energía de ASEAN+3 (AMEM+3), efectuada de manera virtual, los delegados saludaron la segunda fase del Programa de Cooperación Energética de la ASEAN para el período 2021-2025, en el cual los países acordaron el intercambio de información y conocimientos, la capacitación y la investigación conjunta.Reafirmaron, asimismo, la importancia de un suministro estable de energía limpia a un costo razonable para las actividades económicas y la vida cotidiana.En particular, destacaron que la transición energética de la ASEAN no solo se ha centrado en los combustibles fósiles, sino también en opciones más limpias y sustentables.Actualmente, los países de la ASEAN+3 promueven la implementación de tecnología de carbón limpia para apoyar la transición en economías bajas en carbono.Los delegados fomentaron votos por continuar el despliegue de iniciativas de la Agencia de Energía Atómica de Japón (JAEA) para la no proliferación de armas nucleares y la seguridad nuclear.En el contexto del COVID-19, sugirieron a los países de la ASEAN+3 promover la innovación tecnológica para la reducción del carbono y la digitalización de las cadenas de suministro de petróleo y gas.En la reunión, los ministros emitieron la Declaración Conjunta de la AMEM+3 y acordaron que la próxima edición del evento se llevará a cabo en octubre de 2021 en Brunei./.