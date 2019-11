An Giang, Vietnam (VNA)- Representantes de las misiones diplomáticas de diferentes países como Estado Unidos, la India y Camboya, participaron aquí en un acto conmemorativo por los 20 años de la fundación de la Universidad de An Giang y el aniversario 37 del Día del Maestro vietnamita (20 de noviembre).Al hablar en la cita, se destacó el proceso de desarrollo de ese instituto, subordinado a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh (UNHCM), y la conversión del mismo en uno de los centros de formación de los recursos humanos calificados para la provincia sureña de An Giang en particular y para la región del Delta del río Mekong en general.El vicedirector de la UNHCM Vu Hai Quan exhortó al centro docente a incorporarse activamente a la preparación del contingente laboral, para el plan estratégico relativo del período 2020- 2025.Recomendó, además, renovar los modelos de administración, elevar las habilidades pedagógicas de los maestros y aprovechar las ventajas de la región deltaica.La Universidad de An Giang tiene licencia para la formación de 39 carreras a nivel universitario y 19 de nivel medio superior y mantienen conexiones con otros centros docentes nacionales para la educación.Asimismo, rubricó 68 acuerdos de cooperación con institutos prestigiosos en el país y en el extranjero como Estados Unidos, Australia, Alemania, Israel, Japón, Corea del Sur, Indonesia y Tailandia./.