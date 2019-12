Foto de ilustración (Fuente: netnews.vn/)

Bac Ninh, Vietnam (VNA)- El mercado de bienes raíces de esta provincia norteña vietnamita creció con rapidez en lo que va de año y mostró signos positivos con la presentación y puesta en venta de muchos proyectos, según un informe de la Asociación Nacional de Intermediadores Inmobiliarios (ANII).En los primeros 10 meses de 2019, se presentaron una serie de proyectos, entre ellos se destacan la construcción las zonas urbanas de Him Lam Green Park, Phuc Ninh, Dabaco Van An, Vuon Sen, Dabaco Khai Ve, Khai Son City Thuan Thanh y Sing Garden.Con un crecimiento impresionante en los recientes años, Bac Ninh no es solo la “capital” de la inversión extranjera directa (IED) de la región norteña, sino también un destino atractivo para las empresas inmobiliarias.En los 10 meses transcurridos de este año, las autoridades locales concedieron la licencia de inversión a 194 proyectos valorados en 562,6 millones de dólares. Según datos contabilizados hasta el 20 de octubre pasado, esas cifras se elevaron a mil 451 programas y 18 mil 437 millones de dólares, respectivamente.La provincia ha incrementado inversiones en el perfeccionamiento de la infraestructura del transporte para elevar la competitividad y optimizar sus potencialidades económicas.A solo unos 30 kilómetros de Hanoi, Bac Ninh es un punto de conexión importante entre la capital y otras localidades del norte. La provincia también se encuentra en el corredor económico Vietnam- China y en el centro del triángulo del desarrollo Hanoi- Hai Phong- Quang Ninh.Gracias a esas ventajas, esta localidad fue calificada por los inversores como el “dragón” emergente en el norte con la expansión veloz de su mercado inmobiliario.Muchos grupos y multinacionales eligieron a este territorio para instalar sus fábricas como Kinh Do, Hong Hai, Vinamilk y Vinasoy (Vietnam), Canon (Japón), Microsoft (Estados Unidos) y Samsung (Corea del Sur).La presencia de esas grandes empresas ayuda a Bac Ninh a mantener su posición entre las localidades de mayor crecimiento económico del país.Según Nguyen Van Dinh, vicepresidente de la mencionada Asociación, en 2020 el mercado de bienes raíces de Bac Ninh se beneficiará del flujo de inversión en los parques industriales, mientras que la escasez de la oferta animará el mercado.Compartiendo esa opinión, los expertos comentaron que con sus potencialidades en el desarrollo de bienes raíces industriales, el mercado de inmueble en Bac Ninh continuará floreciendo.La modernización de la infraestructura y el aumento de la inversión extranjera directa en la provincia también contribuirán al boom del mercado inmobiliario aquí, evaluaron.De acuerdo con el informe de la ANII, los inversionistas, principalmente de Japón, Corea del Sur y China, continúan poniendo su atención en los bienes raíces industriales en Vietnam, dado que las empresas siguen traslando sus negocios de China a este país, especialmente a las ciudades principales del norte.El documento señala que el mercado inmobiliario de Bac Ninh seguirá desarrollándose debido al aumento de las necesidades de casas de los migrantes y extranjeros que trabajan en la localidad.Atribuye esa subida a la presencia de expertos extranjeros en la provincia. Actualmente unos 60 ingenieros foráneos trabajan en los parques industriales locales y esa fuerza laboral aumenta de 20 al 25 por ciento cada año.Esas personas, junto con más de un millón de técnicos y especialistas nacionales, generaron una alta demanda de viviendas, precisa.De acuerdo con la ANII, el precio de tierra, inmuebles y apartamentos en varias áreas de esta provincia se duplicó en comparación con 2016. Especialmente, el precio de casas en los alrededores de los parques industriales sigue aumentando tanto en la cantidad, así como en la cotización. /.