Hanoi (VNA) - Las billeteras electrónicas de Vietnam atrajeron un gran número de socios durante los últimos tiempos, convirtiéndose en uno de los principales focos de inversión.

Foto ilustrativa (Fuente: internet)

Desde finales del año pasado, llegaron grandes flujos de capital a Vietnam, principalmente a través de los acuerdos de fusión y adquisición de billeteras electrónicas.Según el periódico de negocios Vietnam Investment Review, el gigante vietnam ita de juegos en línea VNG redujo su participación en la billetera electrónica ZaloPay al 60 por ciento mediante la transferencia de acciones a otros inversores.Con este acuerdo, la compañía ganó más de 20,17 millones de dólares. Luego, ZaloPay aumentó su capital social a casi 40 millones de dólares.En diciembre pasado, Ant Financial de China, una filial de tecnología financiera del gigante del comercio electrónico Alibaba, adquirió en silencio una parte considerable de la billetera electrónica eMonkey de la pequeña empresa vietnamita M-Pay Trade.Aunque no se reveló el valor del acuerdo, se informó que después del negocio el socio extranjero tendrá una influencia significativa y proporcionará sus experiencias técnicas al desarrollo de la billetera electrónica.Anteriormente, VNPAY, una firma importante de pagos digitales de Vietnam, firmó un acuerdo con SoftBank Vision Fund, con sede en Japón, y el fondo soberano GIC, con sede en Singapur.En consecuencia, SoftBank y GIC invertirán casi 300 millones de dólares en VNPay para convertir esta empresa de tecnología financiera en un líder del mercado, que actualmente ya brinda servicios de pago electrónico a más de 40 bancos, cinco empresas de telecomunicaciones y más de 20 mil empresas locales.Otro acuerdo importante el año pasado involucró a VinID JSC -cuyo 80 por ciento en propiedad pertenece a Vingroup, el mayor conglomerado privado en Vietnam, y completó los procedimientos para adquirir la billetera electrónica MonPay. Sin embargo, el valor del acuerdo no se reveló.Los expertos económicos pronostican que el mercado de billetera electrónica en Vietnam sería un centro del radar de los inversores este año, gracias al fuerte compromiso del gobierno al estimular los pagos y los programas de promoción de billeteras electrónicas que ayudan a atraer a gran multitud de usuarios.Según el informe recientemente publicado por United Overseas Bank, PwC y la Asociación FinTech de Singapur (SFA), la inversión en tecnología financiera vietnamita representa el 36 por ciento de la inversión total de este campo en toda la región del Sudeste Asiático en 2019, lo que demuestra el atractivo de estas empresas vietnamitas a ojos de los inversores extranjeros.Un informe reciente de J.P.Morgan también mostró que 19 por ciento del valor de las transacciones de comercio electrónico en Vietnam se realiza a través de las billeteras electrónicas. Esta cifra es similar a la de los pagos en efectivo, y solo superada por los pagos con tarjeta (34 por ciento) y la transferencia bancaria (22 por ciento)./.