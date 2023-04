Binh Dinh, Vietnam (VNA)- Binh Dinh fue la capital del reino Champa desde el siglo XI al XV. El pueblo Cham ha dejado en esta tierra muchos patrimonios culturales valiosos, de los cuales cabe destacar las reliquias típicas y ruinas de las torres Cham, obras de construcción que contienen inestimables valores históricos, arquitectónicos y artísticos, y constituyen un recurso de turismo cultural con características regionales únicas.Phu Loc es una de las 14 torres Cham pertenecientes al sistema de 8 grupos de obras de este tipo en la provincia de Binh Dinh, que datan de los siglos XI al XV y están distribuidas en la ciudad de Quy Nhon, la cabecera de An Nhon y los distritos de Tuy Phuoc, Tay Son y Phu Cat.La torre Phu Loc está ubicada en la comuna de Nhon Thanh, cabecera de An Nhon, a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Quy Nhon. Esta obra fue construida en la cima de una colina de 76 metros de altura como un faro gigante. Desde el pie de la torre los visitantes pueden mirar en las cuatro direcciones. El Gobierno local ha inspeccionado la carretera que conduce a la torre Phu Loc para invertir en su restauración y facilitar la visita de los turistas.Al respecto, la Voz de Vietnam (VOV) citó palabras de Le Quoc Cuong, presidente del Comité Popular del distrito de Nhon Thanh, diciendo que: “El camino a la torre de Phu Loc sigue siendo un sendero de tierra y piedra y carece de una inversión adecuada. Es por eso que invertiremos en la carretera que conduce a la torre para facilitar el desplazamiento. Deseamos que la cabecera de An Nhon invierta en sistemas de transporte sincrónicos que conecten los monumentos para facilitar la visita de los turistas”.La arquitectura del templo Cham en Binh Dinh tiene una gran escala, bastante intacta aún, que refleja el estilo particular del arte Champa. Todas las torres Cham de la provincia han sido clasificadas como monumento artístico y arquitectónico nacional, y de ellas la torre Duong Long fue reconocida como Reliquia Nacional Especial en 2015.La torre Hon Chuong es uno de los 22 sitios en el monumento del Enclave Nui Ba, reconocida como Reliquia Nacional en 1994. El grupo de reliquias de la torre Banh It es un santuario antiguo presentado en el libro “1001 obras que hay que ver antes de morir ", publicado por la editorial británica Quintessence.Además, Binh Dinh tiene 3 reliquias de la antigua ciudadela (Do Ban, Cha y Thi Nai), 6 reliquias de antiguos hornos de cerámica y 45 ruinas arquitectónicas del antiguo reino Champa esparcidas por toda la provincia, junto con muchas raras esculturas de piedra y terracota del antiguo reino, entre las cuales hay 9 obras reconocidas como tesoros nacionales.En este sentido, Bui Tinh, director del Museo de Binh Dinh, reafirmó la importancia de la conservación de dichas torres al decir: “El sistema de torres Cham, de la provincia de Binh Dinh, existe desde hace miles de años. Por ello, el trabajo de restauración debe ser llevado a cabo con esmero. Coordinamos con el Instituto de Conservación de Monumentos y agencias conocedoras de las reliquias de la torre Cham en el área, no solo en la provincia de Binh Dinh, sino también en todo el país, para cumplir esta labor. Invitamos a unidades profesionales acreditadas a asesorar el diseño y la investigación al respecto antes de recurrir a las unidades especializadas para la restauración de dichas obras”.Los Servicios de Cultura y Deportes y de Turismo de la provincia de Binh Dinh también abogan por diversificar los productos turísticos para servir a los visitantes cuando recorran las torres Cham. En ese sentido recomiendan abrir más puestos de venta de souvenirs, aumentar las actuaciones artísticas los fines de semana y días festivos, abrir recorridos nocturnos y conectar los tours de la torre Cham con aldeas de artesanía tradicional.En el futuro cercano Binh Dinh continuará restaurando y embelleciendo obras degradadas, como la torre Canh Tien en la cabecera de An Nhon y la torre Duong Long en el distrito de Tay Son. La provincia también tiene como objetivo construir un museo dedicado a la cultura Cham, contribuyendo así a promover la identidad cultural local./.