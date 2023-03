Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El boxeador vietnamita Nguyen Ngoc Hai derrotó a Campee Phayom de Tailandia con una victoria por nocaut en el torneo profesional Born to Lead para ganar el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA en inglés) del Sur de Asia de la categoría de superligero Born to Lead, torneo más grande de 2023 en Ciudad Ho Chi Minh, en particular, y en Vietnam en general, reunió a los mejores boxeadores de Vietnam y el continente para luchar por cinturones de la WBA.En la ocasión, otro boxeador de Vietnam, Truong Dinh Hoang, defendió con éxito su título de peso súper mediano (76 kg) después de derrotar a Dae Hyun Beak, quien es el número uno del Corea del Sur y el número 11 de Asia de la WBA Sin embargo, su compatriota Le Huu Toan fracasó en la defensa de su corona de peso mínimo después de perder ante Garen Diagan de Filipinas.Born to Lead es el segundo evento de la serie de boxeo pro LEAD organizada en la localidad. Se espera que la serie alcance estándares internacionales y se convierta en una base sólida para que los boxeadores vietnamitas alcancen el nivel del mundo./.