Una actividad del festival (Fuente:VNA)

Vientiane, 13 oct (VNA)- Millones de creyentes budistas en Laos acudieron hoy a las pagodas cercanas de sus viviendas a fin de realizar los rituales religiosos de Bun Okphansa, uno de los festivales importantes del país, para marcar el final de una abstinencia de tres meses y comenzar numerosos festejos en los próximos nueve meses.Los seguidores practican ritos tradicionales como Xay Bat, en el cual rinden por la mañana ofrendas a los monjes y los muertos, y el principal Okphansa por la tarde, que reúne a los budistas en la pagoda para resumir sus actividades durante los tres meses.Además, realizan por la noche el Vieng Thien con la procesión de velas con el fin de dar agradecimiento al Buda y recordar sus enseñanzas, así como alabar sus inmensos méritos.El último rito del día festivo, Lay Heurphay, tiene lugar un poco antes de la medianoche y constituye una oportunidad para que los laosianos, especialmente los jóvenes, expresen sus deseos de una buena vida en el futuro.Durante tres meses de abstinencia, a partir del 15 de agosto según calendario budista, los monjes no deben salir de pagodas y tienen que estudiar el budismo, a la vez que los seguidores se dedican a hacer buenas acciones y no construyen casas, no establecen compañías y reducir el consumo de tabaco y alcohol./.