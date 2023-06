Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El desarrollo y la diversificación de los productos turísticos culturales se consideran "claves" para dotar a la industria sin humo de Vietnam de características valiosas para ser considerada única, típica y atractiva, según expertos.Con una larga historia cultural y un rico sistema de patrimonios culturales tangibles e intangibles, incluidos miles de patrimonios clasificados, Vietnam es un país que posee recursos abundantes para el desarrollo del turismo cultural.En tal dirección, deberían explotarse y desarrollarse armónicamente el turismo y la cultura hacia el crecimiento sostenible, recomendaron.El desarrollo del turismo en asociación con la preservación y promoción de los valores del patrimonio cultural es una política determinada por el Partido Comunista y el Estado de Vietnam.En la estrategia sobre el desarrollo de las industrias culturales de Vietnam al 2020, con una visión al 2030, el turismo cultural se confirma como una de las industrias culturales que deben enfocarse en la inversión.La estrategia tiene como objetivo que para 2030, el turismo cultural represente el 15-20 por ciento del total de 40 mil millones de dólares en ingresos de los turistas.En los últimos años, los World Travel Awards (WTA) han honrado continuamente a Vietnam como principal destino patrimonial, cultural y culinario del mundo y de Asia.Muchos productos turísticos culturales y destinos con patrimonios culturales mundiales se han convertido en aspectos destacados importantes en el mapa turístico de Vietnam como el complejo Trang An (en provincia de Ninh Binh), la ciudad imperial Hue (Thua Thien- Hue), el santuario My Son y el barrio antiguo de Hoi An (Quang Nam).En contribución a diversificar y crear una marca única para los itinerarios de viaje, las agencias turísticas lanzaron muchos productos de turismo cultural únicos que atraen a una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros.Sin embargo, -según los expertos-, en general, Vietnam todavía no tiene muchos productos de turismo cultural de calidad acordes con su potencial.El director del Instituto de Investigación y Desarrollo Turístico, Nguyen Anh Tuan, dijo que para desarrollar el turismo cultural , en primer lugar, se debe prestar especial atención a la conservación y restauración para promover el valor de los patrimonios culturales.Consideró la importancia de conformar y construir la marca de cada localidad y de nación a partir de las bases culturales inherentes con el fin de atraer la atención de inversionistas, turistas nacionales y extranjeros.También, resultan necesarios mejorar la infraestructura y servicios técnicos, y promover el papel de la comunidad y la cultura comunitaria en el desarrollo turístico sostenible.El turismo de Vietnam fijó como meta recibir a hasta ocho millones viajeros foráneos en 2023./.