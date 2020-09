El bosque de manglares Can Gio (Fuente:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, 21 sep (VNA) Ciudad Ho Chi Minh plantea convertir el distrito de Can Gio en un área urbana ecológica como parte de los esfuerzos en la urbanización y mejora de la calidad de la vida de la población local.Con la orientación del primer ministro Nguyen Xuan Phuc sobre la urbanización de distritos junto con la preservación de los bosques de manglares en Ciudad Ho Chi Minh, esta urbe survietnamita planea solicitar inversiones para impulsar el desarrollo en esas áreas, sobre todo en proyectos importantes como la construcción del puente Can Gio, elevar la calidad de la carretera Rung Sac y la edificación de un puerto de ferry, entre otros.Además, las autoridades municipales pretenden promover el desarrollo sostenible en los sectores de servicios, agricultura, economía marítima, protección de bosques de manglares, con el fin de convertir Can Gio en un área de entretenimiento y turismo a nivel internacional.Nguyen Huu Hiep, jefe de la Comisión de Movilización de Masas de Ciudad Ho Chi Minh, hizo hincapié en la transición de la estructura económica desde la agricultura a los servicios, comercio y turismo, así como convertir a la industria sin humo en un sector clave.Mientras, el miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Thien Nhan, subrayó que la urbanización de Can Gio figura entre los objetivos importantes de la metrópolis y ayudará a convertir al distrito en un destino turístico atractivo para visitantes nacionales e internacionales.Can Gio debe desarrollar la agricultura de alta tecnología y garantizar los derechos y beneficios a los campesinos especializados en la acuicultura, así como realizar de manera efectiva las tareas de seguridad social y atención a las personas pobres y beneficiadas de políticas sociales.Con anterioridad, el primer ministro Nguyen Xuan Phuc aprobó el proyecto de construcción de un centro urbano del turismo del mar Can Gio, con una inversión de nueve mil 300 millones de dólares.Dicho centro se ubica en la comuna de Long Hoa, unos 18 kilómetros al norte de la zona núcleo de la reserva de biosfera del bosque de manglares Can Gio. Una vez puesto en funcionamiento, se prevé atraerá unos nueve millones de turistas y creará 25 mil puestos de trabajo para los pobladores locales./.