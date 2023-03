Quang Ninh, Vietnam(VNA)- Esta provincia norvietnamita se esforzará por establecer una ruta para el transporte de mercancías entre los aeropuertos de Van Don y el de Can Tho , en la homónima ciudad sureña del delta del Río Mekong, en pos de disminuir la sobrecarga para la autopista Norte-Sur.El secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Quang Ninh Nguyen Xuan Ky , reafirmó lo anterior durante la reunión 34 del Comité Ejecutivo de la instancia partidista en la localidad.Según el plan, la aerolínea vietnamita Vietjet Air emprenderá la explotación del itinerario Can Tho- Van Don el 25 de abril próximo y ya empezó a vender boletos para el mismo desde el día 9 pasado.Mientras, según el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, China calificó a la puerta fronteriza de Mong Cai, Quang Ninh, como uno de los destinos que cumple los estándares, a través de los cuales el país esteasiático puede importar productos alimentarios.China constituye actualmente un mercado tradicional con alta demanda de consumo de productos agrícolas y acuáticos de Vietnam.Por esa razón, el establecimiento de una ruta para el transporte de mercancías entre los aeropuertos de Van Don y de Can Tho, así como la vía marítima entre el puerto de Can Tho y el de Van Ninh, en Quang Ninh, favorecerá el envío de productos del Sur al Norte para la exportación a China./.