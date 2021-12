Foto de ilustración (Fuente:tapchitaichinh.vn)

Hanoi (VNA) - El Instituto Central de Gestión Económica (CIEM) de Vietnam organizó recientemente un seminario virtual para publicar un informe de investigación sobre la promoción de la transformación digital en el comercio del país, con vistas a implementar eficazmente los tratados de nueva generación suscritos en esa esfera.Al intervenir en el simposio, la directora del CIEM, Tran Thi Hong Minh, dijo que la Cuarta Revolución Industrial se ha desarrollado rápidamente, con numerosas tecnologías innovadoras que se basan en la digitalización y se integran con las tecnologías inteligentes.La economía digital ha logrado grandes cambios, por lo que tiene un impacto integral y profundo sobre el crecimiento y desarrollo de muchos países en el mundo, destacó.A pesar de la epidemia del COVID-19, que ha generado efectos negativos para la economía mundial, en general, e interrupción de las cadenas de suministro globales, en particular, el proceso de la transformación digital y las asociaciones sobre la economía digital se han fortalecido, destacó.En consecuencia, la rápida transformación digital en las actividades comerciales es una tendencia inevitable, enfatizó la funcionaria.En los 36 años transcurridos de la renovación de Vietnam, el crecimiento comercial siempre se ha vinculado con los importantes logros de la nación indochina en el desarrollo socioeconómico, sobre todo en la reducción de la pobreza, señaló.Incluso en los tiempos difíciles desde 2018, debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la pandemia del COVID-19, el crecimiento de las exportaciones sigue siendo un importante factor de desarrollo del país.Ese resultado no solo ayuda a crear un efecto spillover en los ingresos, empleos y cadenas de suministro; sino que también demuestra los esfuerzos de las empresas nacionales en las actividades de innovación, agregó.Hizo hincapié en la importancia de comprender las tendencias y buenas prácticas sobre la transformación digital en el comercio, que contribuirán a aumentar el nivel de innovación y la resiliencia de las empresas vietnamitas, en general, y de las actividades comerciales, en particular, apuntó.Con anterioridad, el gobierno vietnamita aprobó el proyecto de promoción de la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital en las actividades comerciales en el período 2021-2030.Sin embargo, Vietnam aún necesita más esfuerzos para perfeccionar las políticas en aras de asegurar una fuerte transformación digital, hacia un ecosistema completo para el comercio.El tema es aún más urgente en el contexto que Vietnam enfatiza la necesidad de una implementación efectiva de una serie de acuerdos de libre comercio de nueva generación (TLC), incluido el Tratado EVFTA con la Unión Europea, reiteró.Vietnam necesita en los próximos tiempos una hoja de ruta eficaz para promover la transformación digital en el comercio, asociada con los contenidos de garantizar la seguridad de la red y perfeccionar las políticas de competencia, entre otros, recomendó.Por su parte, Nguyen Anh Duong, jefe del Departamento de Investigación Integral, subrayó que el mencionado informe se centra en analizar las tendencias y experiencias internacionales sobre la transformación digital para apoyar al comercio desde territorios como Corea del Sur, Suiza, China, la Unión Europea y Singapur.Además, busca revisar el marco legal y los requisitos relacionados, con el fin de impulsar la transformación digital en las actividades comerciales asociadas a los compromisos sobre el comercio electrónico en los TLC de nueva generación, entre otros aspectos, remarcó.En la ocasión, los participantes debatieron las deficiencias y limitaciones en el marco legal y las políticas para la transformación digital en las actividades comerciales, el papel del Estado y la capacidad de desarrollo de las industrias de tecnología digital en Vietnam./.